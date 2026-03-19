小籔千豊、昨年の『MUSIC AWARDS JAPAN』は「ギャラが出なかったから観なかった」会見で笑い誘う
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品発表会が19日に都内で開催され、ゲストとしてお笑いタレントの小籔千豊が登場した。
【全身ショット】綺麗…華やかなアカのドレスに身をつつむ畑芽育
6月13日の授賞式に向けてエントリー作品が発表され、約2000作品・アーティスト（78部門）が明らかとなった。スペシャルサポーターを務める小籔は、アンバサダーを務める畑芽育のほか、ゲストの乃木坂46・五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、M!LK・塩崎太智（崎＝たつさき）、吉田仁人、作曲家の宅見将典と登壇。「去年の授賞式は観てません。ギャラが出なかったから観なかった」と笑わせ、「僕を呼んでなんとかネットニュースにしたいという魂胆が見える。MiLKさんのスボンをズラすとか、乃木坂さんの髪の毛を引っ張り回すなどしたいです」と盛り上げた。
そして、多くのヒット曲のエントリーに困惑した様子を見せながら「『ビリヤニ』か『好きすぎて滅！』で迷ってます」「歌は知らないんですけどね」とボケ、塩崎が「ほんまですか！」とツッコミを入れて笑いを誘った。
最後には「ここから1票に絞るのはめちゃめちゃむずかしい」と困った様子を見せながら、「30票くらい入れたくなります…」と音楽ファンらしいコメントを残した。
授賞式は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される。きょう3月19日からエントリー作品に選ばれたアーティスト、クリエイターをはじめとする音楽関係者約5000人が投票を行い、4月30日にノミネート作品が発表される。6月13日の授賞式にて受賞作品が発表される。
【全身ショット】綺麗…華やかなアカのドレスに身をつつむ畑芽育
6月13日の授賞式に向けてエントリー作品が発表され、約2000作品・アーティスト（78部門）が明らかとなった。スペシャルサポーターを務める小籔は、アンバサダーを務める畑芽育のほか、ゲストの乃木坂46・五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、M!LK・塩崎太智（崎＝たつさき）、吉田仁人、作曲家の宅見将典と登壇。「去年の授賞式は観てません。ギャラが出なかったから観なかった」と笑わせ、「僕を呼んでなんとかネットニュースにしたいという魂胆が見える。MiLKさんのスボンをズラすとか、乃木坂さんの髪の毛を引っ張り回すなどしたいです」と盛り上げた。
最後には「ここから1票に絞るのはめちゃめちゃむずかしい」と困った様子を見せながら、「30票くらい入れたくなります…」と音楽ファンらしいコメントを残した。
授賞式は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される。きょう3月19日からエントリー作品に選ばれたアーティスト、クリエイターをはじめとする音楽関係者約5000人が投票を行い、4月30日にノミネート作品が発表される。6月13日の授賞式にて受賞作品が発表される。