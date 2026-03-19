お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが１９日、都内で行われた、一般社団法人「ハッシャダイソーシャル」による１８歳の成人を祝う成人式「ＣＨＯＯＳＥ ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ ＦＥＳ ’２６ ＃１８歳の成人式」にゲスト出演した。囲み取材では、タレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際について報道陣から直接問われると、必死の抵抗を展開した。

くるまは、相方・松井ケムリにまつわるエピソードを語った中で「最近新しい相方との出会いが報じられてますけど」と遠回しに問われると「僕一応、ケムリさんとしかコンビではない」とケロリ。この日は、ラッパー・アフロとライブを行ったことに触れ「アフロさんと一緒にやったのと、あと明日（永野＆くるまの）『ひっかかりニーチェ』のイベントがあるんですけど、永野さんと一緒にやってて…」とかわし続けた。

少し踏み込んで「プライベートのこと」と迫られると「プライベートですか？え？」と悩み「結構、大自然のロジャーさんって先輩と焼き肉屋に連れてってもらって、久しぶりに行ったんですけど、やっぱ良い人。（吉本興業の）芸人だった時は先輩後輩なんですけど、もう事務所が違うんで、まあ友達にはなんないんですけど、年の離れた友人みたいな感じでいろんなそれぞれの進路を話せたのはとかったと思う」と答えた。

ついには報道陣から「ＭＥＧＵＭＩさんとお付き合いしてると報じられてますけど」と名前を出して聞かれると「あのシルバーバックの？」と同じ名前の恵俊彰の名を挙げて返答。「（髪が）元から白だったぐらい白。僕ちょうど『ハイパーホッケー』とかの世代なんで『この人って今こんな感じで、こんなお昼の番組とかやるようになるんだ』みたいな。僕は若い頃は知らないんで、ホンジャマカさんってもっと大人数だったんですよ。９人組ぐらいでめっちゃ辞めちゃって２人になったらしいんですけど、それが初めて見たんですけど、お会いしたことはなくて」と続け、報道陣から「ネタは見てないんですか？」と聞かれると「そうなんですよ、見て無くて。ここからもし映像とかいただけたら勉強しようかなと思ってます」と返し、報道陣を笑わせた。