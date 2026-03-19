俳優の松山ケンイチが１８日、Ｘを更新。「第１回リブートどうする食い道楽アンケート」を実施した。

松山はＴＢＳ日曜劇場「リブート」にパティシエ・早瀬として出演も、早々に整形手術を受けリブートされ、以降は鈴木亮平が中身は早瀬、外見は悪徳刑事・儀堂となって登場している。

松山はＸで頻繁にアンケートを採っているが、今回は「第１回リブートどうする食い道楽アンケート」を実施。「リブート残すところ後２回になりましたね今回のアンケートは出ると思いきや全然出てこない出てきても飯食いにきてるだけのあの食いしん坊（塚地さん）が今後どうなるのか【どうする食い道楽アンケート】にします。皆様お手すきの際に投票お願いします」と呼びかけた。

アンケートは４つの結末が書かれ、どれになるかをファンが予想するというもの。「消されて完」「このまま出ないで完」「ご飯食べて完」「リブートして続」の４つの案が出ている。

１９日午後４時現在、１番多いのは「ご飯食べて完」で５７％超え。「リブートして続」が続き、「消されて完」、「このまま出ないで完」の順番となっている。

中には「絶対この人（塚地）が合六だと思っている」「最後は食べて終わりにしましょうｗ」「合六さんをやっつける？」「ご飯食べて完に一票！でも多分めっちゃラスボスか潜入捜査側とか」「リブートして続にポチッたけどこの体型ではリブートするのもされるのも難しいですよね〜」「正直ご飯食べてるだけの放置プレイのまま終わっても面白いかもなぁと思っています」などのコメントが。

塚地本人も「あの食い道楽…そろそろスイーツが食べたいと ハヤセ洋菓子店にハヤセシュークリームを食べにだけ行くのでは…？」などと反応していたが果たして？