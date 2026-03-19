お笑いコンビ、令和ロマンの眸耄匹るま（31）が19日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「CHOOSE YOUR LIFE '26 #18歳の成人式」にゲスト出演した。タレントMEGUMI（44）との熱愛が報じられているが、終了後の囲み会見でMEGUMIとの仲を聞かれると「あの（雄ゴリラの）シルバーバックみたいな方ですね。若い頃に石塚（英彦）さんとコントをやってた時には想像もつかない白い毛質になった」とお笑いコンビ、ホンジャマカ恵俊彰（61）とボケてはぐらかした。

結婚について聞かれると「本当に基本的に今の積み重ね。先のことはプライベートも仕事も、その場その場でやっている。言ってることも後から記事を見ると恥ずかしくなるくらい、その場その場。そうやって生きている」と話した。

この日は18歳の新成人を相手に、自身が18歳だった時の事を話した。「最高でした。大量の18歳を見ることができて思い出した。と言ったらおこがましいけど、未来ですね、まぶしすぎて。自分の18歳の時は、ナガされてワン・ノム・ゼムでした」と振り返った。

ステージでは「僕らの頃は成人が20歳で、大人になったなと思った。今は18歳で、僕たち子どもなんですといった顔をしている。僕の18歳は中高一貫教育の学校でずっとビリで、土下座して進級させてもらっていた。大学受験が全部ダメで、日芸を受けて面接でおじいちゃんとけんかして帰ってきた。ネットで調べてもらえば分かるけど、僕はオールコート反面教師なんです。みなさんも元気な時は好きなアーティスト見て、元気がない時は僕とか芸人を見て、見下ろして踏んづけてください。ぜひ、僕のYouTubeチャンネルの登録をよろしく」と話した。