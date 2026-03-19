秋田地方気象台は「風雪と雷およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後4時24分に発表しました。



沿岸では発達する低気圧の影響により、20日昼過ぎから夜遅くにかけて、雪を伴った西よりの強い風に注意・警戒してください。



また県内では、20日夕方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。



＜概況＞

20日は低気圧が発達しながら日本海北部へ進む見込みです。





この低気圧からのびる寒冷前線が20日夜に、東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気が入るため、東北日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、沿岸では西よりの強い風が吹き、夜は雪を伴うでしょう。予想より気圧の傾きが大きくなった場合は、警報級の西よりの風となる可能性があります。また、県内では積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。＜風の予想＞20日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜防災事項＞沿岸では20日昼過ぎから夜遅くにかけて、雪を伴った西よりの強い風による、交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。県内では20日夕方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。