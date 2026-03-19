お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん（40）が自身のXを更新。ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の裏事情を暴露し、話題となっています。



【写真】「おっぱいが大きい人の聴診は嬉しいですか？」小学生みたいな質問への医師の回答が「すごい分かる」と反響

「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！ 松ちゃんケチなはずなのに！ 」と松本人志さん（62）をいじりながらの突然の報告。続けて「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を５０個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と笑いを交えながら当時の現場の状況を明かしました。



50個以上もの高級弁当を差し入れした松本さんは、2日後にXで反応。「放置プレイはどうでしたか」とウインクの絵文字をつけた反応に良ちゃんは「ドMだと思ってたのにドSですね」と返信しました。



この投稿にコメントでは「ケチケチうるさいなwww」「流石松ちゃん」「って言うように松ちゃんに頼まれたん？」「ケチキャラなのにこういうところ優しいの好き」「太っ腹すぎる」「松ちゃんのケチ伝説崩壊w」などの声が寄せられました。