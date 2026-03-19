「韓国アイドルか」本田真凜、美背中を大胆披露！ 「透明感えぐい、、透けてる!!?」「ビジュヤバ！」
1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんは3月18日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】本田真凜の美背中
ファンからは「ビジュヤバ！」「清楚で美しい」「天使だ」「透明感えぐい、、透けてる!!?」「リアルお姫様だ」「韓国アイドルか」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田真凜の美背中
「清楚で美しい」「天使だ」本田さんは「Luarine 本日より全国発売開始です」とつづり、12枚の写真を投稿。くすんだブルーのドレスを着用した姿です。背中の部分が大きく開いており、美しい背中やデコルテが見えています。肌の透明感が際立っていますね。
コスメブランドを設立2月22日の投稿で「この度、念願のコスメブランド【Luarine（ルアリン）】を立ち上げました」と発表した本田さん。写真ではドレスの色と同系色のニットを着用していますが、このカラーがブランドのイメージカラーなのかもしれません。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)