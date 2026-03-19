ソフトバンクは19日、5月22日（金）〜24日（日）の日本ハム戦で、「ホークスアジアンデー」を開催すると発表した

当日は、野球・グルメ・音楽など様々な切り口でアジアを感じられるイベントを楽しめる。ゲストとして、22日（金）は日本の4人組ガールズグループ「IS:SUE」（イッシュ）、23日（土）は韓国の6人組ガールズグループ「Kep1er」（ケプラー）の出演が決定。

期間中は、みずほPayPayドーム屋内外では多種多様なアジアングルメを展開する。

▼ IS:SUE

「みなさんこんにちは！IS:SUEです！この度、「ホークスアジアンデー」に出演させていただくことが決定しました！嬉しい気持ちでいっぱいです。会場をより一層盛り上げられるように、そして私達のパワーを届けられるように、全力でパフォーマンスさせていただきます！」

▼ Kep1er

「このたび、私の地元である福岡・みずほPayPayドーム福岡で、私たちKep1erが初めてセレモニアルピッチとパフォーマンスをさせていただくことになりました！私たちみんな本当に楽しみにしています！福岡ソフトバンクホークスさんの素敵なイベントに参加させていただき本当にありがとうございます。セレモニアルピッチもパフォーマンスもばっちり準備します！（ヒカル）」