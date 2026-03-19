Image: New Africa / YouTube

アメリカの高等教育の現状を調査するGallup/Luminaによる最近のレポートで、学生の6割が孤独によるストレスを感じていることが明らかになりました。すでにLoneliness Epidemic（孤独のエピデミック）と通称で言われるくらい、近年は孤独が社会問題になっています。

問題が起きれば、そのソリューションとしてのビジネスが立ち上がるものですが、その1つがAIチャットボット。人に言えない悩みや、人とは話せない時間帯でもAIチャットボットなら話せます。

…が、本当に孤独を和らげてくれるのは、AIチャットボットよりもまったく知らない赤の他人だそうですよ。

共感してもらうだけではダメ

カナダのブリティッシュコロンビア大学とアメリカのペンシルベニア大学の共同研究チームが、大学生活をスタートさせたばかりの1年生約300人を対象に、孤独に関する調査を行ないました。

調査では、被験者を3つのグループに分け、1つ目は毎日ランダムであてた誰かとメールをする、2つ目はDiscord上にてサムと名前のついたチャットボットと日々会話をする、そして3つ目のグループは日々日記をつけるようにしてもらいました。1つ目と2つ目のグループは、毎日少なくとも1回はメール・チャットのやりとりをするルールでしたが、平均すると8回から10回ほどやりとりされていました。

2週間後、ランダムな誰かとメールをしていた1つ目のグループで、孤独感が著しく低下したことがわかりました。チャットボットの2つ目も孤独感は少し緩和されたものの、それは日記をつけた3つ目のグループと大差ない程度。この結果を見ると、AIチャットボットとの会話は日記と同じく、自分の考えを言葉にするだけであり、リアルの人間と会話するような満足感は得られないことがわかります。

また、AIチャットボットがどれだけ寄り添い、共感する言葉をかけたところで、リアルな人間とやりとりするときほど、生徒たちがAIに対して共感の心を抱くことはありませんでした。これを踏まえ、研究では、ただ共感してもらうだけでなく、自分自身も相手に共感を提供できる機会がないと孤独感は緩和しづらい可能性が指摘されています。

昨年実施されたイギリスの10代5,000人を対象にした調査では、5人に2人はAIに悩み事を相談していることが明らかに。ピュー研究所の調査でも、10代の12％が感情的なアドバイスをAIに求めていることがわかっています。

少なくない数の若者がAIを身近な相談相手ととらえる一方で、その結果は、とくに長期的に見るとポジティブなものではないかもしれません。OpenAIとMITのメディアラボによる調査では、孤独な人ほどAIとの会話でより孤独が深まるというレポートもあがっています。

レポートはJournal of Experimental Social Psychologyにて公開されています。

春からの新生活で、もし、孤独を感じたら…。全く知らない人と文通してみるのがいい、かも？