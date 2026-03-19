「これがアジア最強の理由」「驚異的だ」主力不在でも揺るがない！“欧州組だらけ”の森保Jに韓国メディアが驚き「Jリーグ組はたったひとり」
日本サッカー協会は３月19日、英国遠征に向けた日本代表メンバーを発表。韓国メディア『エクスポーツニュース』はこの発表を受け、「日本のフィールドプレーヤーのパワーは驚異的だ。Jリーグ組はたったひとり」と題した記事を掲載し、日本のスクワッドの充実ぶりに注目した。
３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する森保ジャパンのメンバーで、フィールドプレーヤーの国内組は、19歳の佐藤龍之介（FC東京）ただひとり。
GKを含めてもJリーグ組は３名にとどまり、同メディアは「事実上、最後方から最前線まで全員が欧州組でベストイレブンを組める。これが日本がアジア最強を自負できる理由だ」と伝えた。
また、遠藤航（リバプール）や久保建英（レアル・ソシエダ）、南野拓実（モナコ）ら多くの主力がコンディション不良などにより選外に。そのなかでも「主要選手たちが負傷で今回の召集から除外されたにもかかわらず、日本はひとりを除いてフィールドプレーヤーを全員ヨーロッパ派で構成し、しっかりしたスクワッドを誇った」と強調した。
主力を欠いてなお、欧州組だけでスカッドを埋められる日本の選手層に、韓国メディアも驚きをもって報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】W杯前に強豪と腕試し！スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する森保ジャパンのメンバーで、フィールドプレーヤーの国内組は、19歳の佐藤龍之介（FC東京）ただひとり。
また、遠藤航（リバプール）や久保建英（レアル・ソシエダ）、南野拓実（モナコ）ら多くの主力がコンディション不良などにより選外に。そのなかでも「主要選手たちが負傷で今回の召集から除外されたにもかかわらず、日本はひとりを除いてフィールドプレーヤーを全員ヨーロッパ派で構成し、しっかりしたスクワッドを誇った」と強調した。
主力を欠いてなお、欧州組だけでスカッドを埋められる日本の選手層に、韓国メディアも驚きをもって報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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