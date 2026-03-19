「これがアジア最強の理由」「驚異的だ」主力不在でも揺るがない！“欧州組だらけ”の森保Jに韓国メディアが驚き「Jリーグ組はたったひとり」

「これがアジア最強の理由」「驚異的だ」主力不在でも揺るがない！“欧州組だらけ”の森保Jに韓国メディアが驚き「Jリーグ組はたったひとり」