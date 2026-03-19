お笑いコンビ「ジョイマン」が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学校・中学校時代の同級生で30年来の親友という人気ミュージシャンについて語った。

この日はシンガー・ソングライターの秦基博とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介した。

「ジョイマン」高木晋哉は現在も「飲みに行くこともあります」と告白し、仲がいいと言われた秦は「そうですね。普通に同級生が集まる時にみんないるみたいな」と平然と話した。

また、互いの現在の活躍は予想していたかとの問いに「ジョイマン」の2人は「〇」、秦は「×」の札を掲げて回答。「ジョイマン」池谷和志は「僕らはモッちゃん（秦）のライブ、売れてない頃に見に行ったりして。そこでモッちゃんが歌っている曲で、お客さんがめちゃくちゃ泣いているんですよ。それを見た時あ、この人は売れる人なんだなって。22、3ぐらいの時」と証言した。

ライブを見たのは「下北（東京・下北沢）で、100人ぐらいの所かな」とも明かし、秦も「メジャーデビュー前で、全然お客さんもいない時で」と懐かしんだ。

秦が歌手になりたいというのは「聞いてました。高校生ぐらいの時から」と高木。「小さい時からギターをやっていましたし、バンドもやっていましたし」と続けた。