◇NBA ブルズ 109-139 ラプターズ(日本時間19日、ユナイテッド・センター)

NBAのブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が19日、ラプターズ戦に途中出場し会場を沸かせました。

ベンチスタートの河村選手はこの日、83-120と大量リードを許した最終クオーターの残り7分42秒から途中出場しました。

ホームの大歓声を受けコートに入った河村選手は残り7分9秒、レナード・ミラー選手のダンクシュートにつなげるビハインド・ザ・バックパスを決めこの日初アシスト。華麗なパスに現地実況は大興奮しアリーナのファンを沸かせました。

また、残り4分13秒にはドライブインからフリースローライン付近でミドルシュート。この試合、初得点を決めます。

その後、残り3分38秒に河村選手がリバウンドをキャッチし、ロブ・ディリングハム選手のシュートをアシスト。残り2分52秒には相手からファウルをもらいながら難しい体勢でシュートを決め、得点は認められなかったもののフリースローを1本決めます。残り17秒に再び相手の反則を誘うと、ここはしっかりとフリースローを2本決めました。

河村選手は5得点、1リバウンド、2アシストをマーク。チームは109-139で敗れました。