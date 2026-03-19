元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、18日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（深夜2時17分）に出演。自身の推し活について話した。

森、元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）、元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）、お笑いコンビ、Aマッソの加納愛子（37）が居酒屋でトーク。

村重が森に「何にいちばんお金を使いますか？」と質問。森は「推し」と答えた。村重が続けて「推しの何に使うんですか？現場、行くんですか？」と聞くと、森は「現場行きますよ。特典権をいっぱい買って」と話した。

さらに村重「それってバレていない状態で？」。森は「バレていない方が好き」と話した。続けて中川が「変装するんですか？」と質問。「ギリまで変装して、（推しの）前で取る」。3人は「え〜」と声を上げた。加納が「その人には知って欲しいっていうことですね」と言うと「その人には…」と森。

中川は「パッと（変装を取って）、森さんが目の前で『応援してます』って。ヤバイですね」。村重も「なんとなく会えたりしそうじゃないですか、テレビ局とかで。推しに。（それでも）そこにお金をかけて行くっていうのは本当のファンだと思います」。

森は「会いたいというよりは貢ぎたいみたいな」と明かし、「私が稼いだお金とかが、その子に貢献するっていうことが喜び」と話した。「共演はしたくないですね。断ります。共演してしまったら推しではなくなります」と話した。