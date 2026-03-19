「はしか」市内で新たに4人…県内で11例目

鹿児島市は、19日、市内で新たに4人が「はしか」に感染したと発表しました。

感染者の立ち寄り先には商業施設や図書館、飲食店などが含まれていて、不特定多数への感染拡大のおそれがあるとして注意を呼びかけています。

新たに感染が確認されたのは、鹿児島市に住む10代から50代の男女4人です。

市によりますと、4人は発熱や発疹、目の充血などの症状があり、18日に陽性が確定しました。鹿児島県内で感染が確認されたのはこれで11人目です。

はしかは感染力が強く、高熱や発疹、目の充血などの症状が出ます。

感染者が不特定多数の人と接触した可能性がある場所・時間

感染者が不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間です。

▼鹿児島市のおいどん市場与次郎が14日の午後1時から2時の間。

▼イオンモール鹿児島が14日の午後2時から2時半の間。

▼南九州市の前田いちご園が15日の午前11時半から正午の間。

▼鹿児島市の天文館図書館が13日の午後4時から7時までの間。

▼とろけるハンバーグ福よし鹿児島与次郎店が13日の午後8時から7時の間です。

市は、はしかが疑われる症状が出た場合には事前に医療機関に連絡したうえで、公共交通機関の利用は控え、マスクを着用して受診するよう呼びかけています。

また有効な予防策として、予防接種を受けていない場合には接種を検討してほしいとしています。

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