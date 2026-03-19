志學館大学で卒業式 327人が新たな舞台へ

鹿児島市の志學館大学で19日卒業式がありました。卒業生およそ300人の7割は県内での就職が決まっています。

志學館大学では19日、4つの学科に在籍する312人が卒業し、大学院では15人が修了の日を迎えました。

式では飯干紀代子学長が「仲間や教職員との対話で培った力をこれからの人生で存分に発揮してほしい」と激励。

卒業生を代表して永江咲さんが答辞を述べました。

（卒業生代表 永江咲さん）「先行きが不透明な時代であるからこそ、この四年間で培った『現実と向き合う姿勢』と『仲間と共に歩む強さ』を糧に、より良い社会を切り拓いていく覚悟です」

（卒業生）「法律を学べて、卒業できてよかった」

（卒業生）「国家資格の取得なども達成することができて、お世話になった先生方や友人に感謝の気持ちでいっぱい」

（卒業生）「社会人という生活が始まるのでこれからまた気を引き締めて頑張っていきたい」

（卒業生）「生まれ育った鹿児島で貢献できるような人になりたい」

大学によりますと卒業した学生の7割が県内で就職するということです。

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