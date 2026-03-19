

3月定例市議会 善通寺市議会

善通寺市議会は19日、「電子投票を実施するための条例案」を全会一致で可決しました。

（記者リポート）

「条例が可決されたことで、善通寺市の市長選挙と市議会議員選挙で電子投票が導入されます。2026年5月からの施行です」

善通寺市は、2025年12月から2026年1月にかけて「電子投票」の体験会を実施。専用のタブレット端末を使い、候補者名にタッチすれば投票が完了します。

（善通寺市 選挙管理委員会／津島省吾 書記長）

「開票事務については人員がかなり削減できるので、かなり楽になると思う。地方選挙だけではなく国政選挙で電子投票が実施されることが一番のメリット。効果が大きいと思います」

2026年夏に実施される香川県知事選挙で、県が善通寺市の電子投票について条例を制定すれば、善通寺市では電子投票が導入される可能性があります。

また、中村晋章議員が、市の職員に対して不当な要求やハラスメント行為と思われる言動を繰り返したとされる問題について政治倫理審査会が18日に「議員辞職の勧告」を行うべきと結論付けたことを受け、市議会として「議員辞職勧告」をする案を提出し、賛成多数で可決されました。

（議員辞職勧告を受けた／中村晋章 善通寺市議）

「出された結果については真摯に受け止めて、支援者と一度相談して今後の進退については決めていきたい」