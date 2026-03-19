

畑芽育

女優の畑芽育が19日、都内で開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会に登壇し、同アワードの2026年度アンバサダー就任が発表された。あわせて、約2,000件に及ぶエントリー作品とアーティストも公開された。（※発表会では主要6部門のみ紹介）

本会は、6月13日に開催される国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向け、音楽関係者の投票対象となるエントリー作品をお披露目するもの。本日から投票が開始され、4月30日にノミネート作品を発表。その後、最終投票を経て最優秀作品が決定する。

この日、アンバサダーには畑とともに中島健人の就任も発表された。中島は欠席したもののVTRでメッセージを寄せた。また、ゲストとしてM!LKの塩崎太智、吉田仁人、乃木坂46の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、お笑い芸人の小籔千豊、グラミー賞受賞経験を持つ音楽家の宅見将典も出席し、花を添えた。

畑は「大変光栄な気持ちです」と喜びを語り、「普段から音楽をたくさん聴いており、音楽に支えられる人生でした。こうした素敵な祭典を盛り上げられることがすごく嬉しい。中島さんと共に、素晴らしいものにできるよう尽力したい」と授賞式に向けて意気込みを語った。

6月13日（土）の授賞式の模様は、NHKでの生放送に加え、YouTubeにて全世界へ配信（一部地域を除く）。さらにTOKYO MX、Lemino、ABEMA、radikoといったマルチプラットフォームでの生中継も決定している。