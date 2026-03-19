3月19日に幕を開ける“春の甲子園”こと選抜高等学校野球大会。第98回となる今年からDH（指名打者）制が採用される。先発投手がDHを兼務できる、いわゆる“大谷ルール”である。全国32校の中から“第2の大谷翔平”が現れるのか興味は尽きないが、応援する上でちょっと気になるのは……。

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【写真を見る】驚異の95％も！ 「県外出身選手」が最も多い高校は？

言うまでもないが、地方大会の優勝校が出場する夏の甲子園（全国高等学校野球選手権大会）とは違い、“センバツ”は選考委員会によって出場校が決められる。そのため出場校のない地域が出てくる。今年で言えば、秋田、山形、福島、茨城、群馬、富山、石川、福井、長野、静岡、京都、和歌山、岡山、鳥取、愛媛、大分、佐賀、宮崎がそれにあたる。けっこうあるものだ。もう少しなんとかならないものかと思う人もいることだろう。やはり地元の高校を応援したいからだ。

“春の甲子園”が開幕

もっとも、地元の高校だからといって、選手たちも地元出身とは限らない。私立高校が有力な中学生を全国から引っ張ってくる“野球留学”も近年は当たり前となっている。無論それが悪いということではないのだが、2001年に“21世紀枠”が設けられた際には、そうした野球エリート校の歯止めも目的の一つという声があった。

実際、今大会に21世紀枠で出場が決まった高知農業と長崎西は共に県立で、レギュラー選手はもちろんベンチ入りする20人の選手も全員が地元出身である。今回、地元出身の高校生で固められたチームはこの2校だけだ。しかも、高知農業は初出場、長崎西は75年ぶり2回目の出場である。そんなチームなら高知県民、長崎県民でなくとも応援したくなってくる。

出場できない県の出身者も

では逆に、県外出身者が多いチームはどこか。春の甲子園を主催する毎日新聞社発行の「センバツ2026 第98回選抜高校野球大会 公式ガイドブック」等を参考に、全選手の出身中学を調査した。データはベンチ入りする20人の選手を基準に、同率の場合はレギュラーに地元出身者が少ない順にランキングを作成した（※編集部註：出場選手が替わることもある）。

地元出身者が少ないチームのベスト5を挙げてみよう。

●第5位：神村学園（鹿児島）：80％（県外選手16人）

1956年に串木野経理専門学校として創立され、90年に現校名に変更された私立。野球部は2003年の創部とそれほど古くないが、05年には春の甲子園に初出場し、いきなり決勝に進むも、愛工大名電（愛知）に敗れて準優勝。以来、夏の甲子園は8回、春は2年ぶり7回目の出場となる。上位打線には4割打者がズラリと並び、ベンチ入りする野手はいずれも打率3割超という驚異の打線だ。県外選手が多いとはいえ、九州出身者ばかりだ。

●第4位：八戸学院光星（青森）：85％（県外選手17人）

1956年に創立されたカトリック系の私立で、スポーツクライミングの日本代表として活躍する関川愛音（めろでぃ）選手の母校（3月に卒業）でもある。野球部は開校と同時に創部され、OBには巨人の坂本勇人選手らがいる。夏の甲子園では2011年から3年連続で決勝に進出。春の甲子園は2年ぶり12回目の出場となる。レギュラーに地元出身選手はいないが、今回、出場校が出なかった秋田、福島、石川出身の選手もベンチに控える。

県外出身率ベスト3

●第3位：高川学園（山口）：90％（県外選手18人）

1878年に開校した曹洞宗山口専門学支校を前身とする中高一貫の私立。野球部は1902年に創部され、春の甲子園は42年ぶり2回目となるが、昨夏の甲子園に続き初の夏春連続出場となった。地元出身者の2人はいずれも附属中学からの入学で、県外出身者のうち6人は広島の出身だ。全国高等学校サッカー選手権大会や全日本バレーボール高等学校選手権大会の常連校としても知られる。

●第2位：山梨学院（山梨）：95％（県外選手19人）

駅伝で有名な山梨学院大の付属校。1957年に創部された野球部は、昨春の甲子園で優勝、昨夏はベスト4まで進んだが、そのメンバーはごっそり卒業。唯一残ったのが“二刀流”の菰田陽生（こもだ・はるき）選手（千葉出身）で、甲子園デビューとなった昨春は球速152キロを記録。彼を追うように他の選手の実力もアップした。地元出身はセンターの石井陽昇（あさひ）選手のみだが、県外選手は北海道から鹿児島まで幅広く揃う。

●第1位：滋賀学園（滋賀）：95％（県外選手19人）

1933年に和服裁縫研究所として開校し、八日市女子高校を経て、99年の男女共学化に伴い現校名に。同時に野球部も創部された。県外選手率は山梨学院と同率だが、レギュラーに地元出身者がいないため1位に。もっとも、唯一の地元出身者である伴田蒼生（ばんだ・あおい）選手は2番手ピッチャーであるから、登板のチャンスは高い。また、県外とはいえ近畿出身選手が8人を数える。春は2年連続4回目の出場で、甲子園ではキレッキレの応援ダンスも話題に。

昨夏の甲子園では県外出身者のみのチームが2校あったが、春では0校に。一方、地元出身者のみのチームは5校あったが、今回は前述の通り2校となった。いずれにせよ、地元出身かそうでないかは選手たちには預かり知らぬこと。怪我に気をつけて全力を出し切ってもらいたい。

デイリー新潮編集部