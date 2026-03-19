大谷翔平がOP戦初登板で好投 シーズンは中5～6日想定か 選手への誹謗中傷問題に「僕は何を言われても受け止める姿勢」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ドジャースの大谷翔平投手(24)が18日(日本時間19日)、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとの試合に、先発としてオープン戦初登板した。

結果は4回3分の1で61球投げて、4奪三振・2四球・1安打・無失点の好投で勝ち投手となり、シーズン開幕に向けて順調な仕上がりを見せた。

今日の試合は午後1時5分開始の気温38度の猛暑の中で開始され、大谷選手は打者としては出場せずに投手に専念。

初回は、先頭のイ・ジョンフをセンターフライに打ち取ると、ベイリーをショートゴロ、チャプマンをレフトフライに抑え、リズムよくわずか5球で三者凡退に抑える。

2回は先頭のラモスに、ワンバウンドでレフトフェンスに当たる二塁打を許したものの、続くアダメズを98.9マイル（約159キロ）で空振り三振、その後もエンカーナシオンをセンターライナー、ブレナンを空振り三振に打ち取り、危なげなく無失点で切り抜けた。

3回は先頭のマトスに死球を与え、大谷は思わず大声を上げて悔しがる場面も。さらに1アウトから1番イ・ジョンフに4球連続ボールでフォアボールを与え、ランナー一・二塁のピンチ。

このピンチに、続くベイリーをカーブで見逃し三振、チャプマンをショートゴロに打ち取り無失点で切り抜け、この回には最速99.9マイル（約160キロ）も記録した。

4回は先頭のラモスをカーブで見逃し三振、アダメズにフォアボールを与えますが、エンカーナシオンを併殺打に仕留めて、4回も無失点投球。

5回も続投すると、先頭打者を二ゴロに打ち取ったところでマウンドから降りた。

試合は記録的な38度という猛暑の影響で、8回を終えた時点で終了となり、ドジャースが5対1で勝利した。

大谷翔平 コメント

ーー今日のオープン戦初登板に関して

ライブBPもちゃんとやっていたので。

そういう意味では、その延長線上としては始めてでしたけど、あまり始めてだという感覚もなく、自然な感覚で入れたかなと思います。

ーーオープン戦でもう1回投げる予定ですが？

全体的には球数を投げれたのは、そこは一番良かったです。

ツーストライク後から、もう少ししっかりと三振を取れるところはあったのかなと思うので、そこが唯一の課題かなと思います。

ーー短時間での調整は？

スプリングトレーニングもありますけど、野手で言うならWBCはより実戦的というか。

雰囲気も含めて、この早い時期にこういうトーナメントを出来るというのは、逆にプラスの部分もあると思うので。

確かに、ちょっとかけ足で早く作る部分もありましたけど、決してマイナスな部分だけではないかなと思います。

ーー怪我のないオフシーズンを過ごして、出来た事は？

良い意味で10月は潰れたんですけど、その短い中で通常のオフシーズンのトレーニングを含めてしっかり出来たのは、ピッチングにとっても、バッティングにとっても助けになるじゃないかなと思っています。

1年間健康に、まずは過ごすのが目標かなと思います。

ーーポストシーズンに球種を増やした事はプラスになっているか？

いや、単純にその、回復期間というか、ゆっくり過ごせる期間が今年はあったので。

去年は本当にリハビリ施設に行って、練習に行ってみたいなので、1日が終わってましたし、それがまあ長い事を続いていたので、メンタル的に休みがなかったなと。

今年はそういう意味では取れたので、より集中してシーズンに入れるのかなと思います。

ーーローテーションを中5、中6日で守る意識は？

まあ、そうですね。自分としては、そのつもりで勿論行きますし、伸びる分には、そこまで難しい事ではないので。

幸いにもピッチャーは揃ってますし、一番の目標はポストシーズンに全員が健康な状態で行く事だと思う。

そこのマネージメントの部分に関しては特に僕から『こうしたい』という事はなく、僕としては5～6で行くつもりで、まあ伸びる分には、その都度対応して行ければ良いのではないかと思います。

ーーサイ・ヤング賞に向けてのイニング数か？

イニングを重ねれば、それだけ多くの機会があれば、そう言った賞に近づく事はもちろんその通りだと思いますけど。

始めからその為にプレーするという事はないですし、無理に縮めて投げる、その為に投げるという事はもちろんないので。

さっきも言ったとおり、全員がポストシーズンに、まずは健康な状態で行くのが優先だと思う。

ピッチーの数が減ってきたとか、誰かが怪我で抜けたとか、そういう事で増えて行く事はもちろんあると思うので、そこは臨機応変に対応出来れば良いんじゃないかと思います。

ーー25登板は重要な数？

そうですね。先発ピッチーである以上は、登板を重ねるというのは、もちろん大事ですし、イニングも勿論そうですけど、ローテーションを守って行くというのも大事な事でもある。

さっきも言った通り、開幕のローテーションをそのまま維持し続けて最後まで走るというのは本当に難しい事だとは思うので。

30球団の中でも1球団あれば良いんじゃないかなと思いますし、臨機応変に対応するのがベストな道じゃないかなと思います。

ーーWBC決勝は見ましたか？

最後の方は見ていましたね。7回ぐらいから見ていました。

ーー試合の印象は？

全体的に本当にすばらしいゲームだったとは思いますね。

本当に投手戦、どちらのピッチャーもすばらしかったです。ロースコアになればバッターが悪かったみたいな風潮ありますけど、単純にピッチャーがよかったのかなと。

見てて本当にすばらしいピッチャー陣というか、どちらもよかったんじゃないかなと見てて思っていました。

ーープロ野球（NPB）へのピッチクロック（投球間の時間制限）の導入について、どう思うか。

どうなんですかね。ファンの人たちにとってはあったほうがいいんじゃないかなとは個人的には見てて思いますけど、必ず導入しなければならないということもないですし。

世界で勝ちたいなら導入するべきだとはもちろん思いますけど、我々は我々の野球をするんだと思っているのであれば、別に変える必要はないのかなとは思っていますね。

ーーWBCの悔しさをどのように今シーズンにつなげていきたいか。

そこはまた別のことだとは思うので。

感覚的にはワールドシリーズとWBCは同じぐらい大きな大会、大会というかトーナメントだと思ってるので。

僕らは3連覇目指してまた頑張らないといけないので、ここから長いですけど、またやることというのは長いシーズンを乗り切るという意味では短期決戦とは違うかなとは思います。

ーーデータの使い方について世界との差を感じたところはあったか。

いや、データの方々に関しては本当に頑張ってもらったなというか。

僕らは各球団データもありますし、それを集めて提示すればいいだけですけど、なかなか台湾の選手だったりとか、チェコの選手、オーストラリアの選手、全員の分があるかと言われたらそういったわけではない中で、少ない資料をうまくまとめてくれていたなとは、もちろん思うので、そこは感謝しています。

そういったところが必ずしもすごく遅れていたかと言われたらそうではないですけど、現場として常日頃から使ってはなさそうだなという雰囲気は出ていた。

その辺りのギャップはもちろんありましたけど、そこは追いついてはくるんじゃないかなとは思っています。

ーー日本代表の選手への誹謗中傷が一部あるが、どのように感じているか。

個人的には別に言われても気にはしないので。

ただ人格の否定であったりとか、そういうことに関してはまったく野球とは関係ない部分ではあるのでよくないなとは思いますけど。

プロである以上は、結果が悪かったときに、自分のことだけに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいるので。

必ずしも全員がそういった選手かと言われたらそうではないですし、配慮を持って接していくというのは、それはどこにいても変わらないことではあるので、そこ次第なのかなとは思っています。

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