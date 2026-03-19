令和ロマン・くるま、MEGUMIとの交際への質問に「シルバーバックの？」 のらりくらりかわす
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が19日、都内で行われた『CHOOSE YOUR LIFE FES'26 #18歳の成人式』に登壇。登壇後の囲み取材に応じた。
【写真】ノリノリ…！ラップを繰り広げた高比良くるま（右）
イベントではトークのほか、休止中のバンド「MOROHA」のラッパー・アフロとともにスペシャルライブをパフォーマンスして若者たちへエールを送った。イベント出演後の囲み取材では、ステージで「心の栄養をとったほうがいい」と話したことにちなみ、自身の「最近心の栄養になったこと」を聞かれると、「いろんなことで栄養になっているんですけど、きょうもまさにそうで、憧れのアフロさんに『曲やろうぜ！』って言ってもらって。これはでかい」と披露後の爽快感ににっこり笑顔を見せた。
また「大学のときにMOROHAを聞いてた」とし、「あのとき、相方（松井ケムリ）の家でMOROHAを聞いていて、相方が日本で最初に広めたんじゃないか。めっちゃ速かったんですよ。ディグってめっちゃ聞いてて。そのときを思い出すのが栄養。過去と今が繋がって、何気ない過去をいいことにパタン！ってひっくり返るじゃないですか」と語った。
さらに記者から、相方にちなんで「新しい相方との出会いが報じられてますけど…」と聞かれると、「えっ？僕ケムリ先生としかコンビ組んでないですけど。あ、MOROHAのアフロさんも。あとはひっかかりニーチェ…」とキョトン顔で答えたくるま。続けて「プライベートで…」と追撃されると、「プライベートは、大自然のロジャーさんっていう先輩と…」と回答。
ついに「MEGUMIさんとお付き合いしていると報じられていますけど？」と聞かれると、「あの、シルバーバックの？もとから白だったくらいの。ちょうどハイパーホッケーとかの世代なんで」と“めぐみ”違いで答え、思わず報道陣も笑ってしまうほど質問をかわし続けていた。
本イベントは、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことをきっかけにスタート。18歳の成人を祝うことで、若者が自分の人生を自ら選択するきっかけを提供することを目的にしている。
本イベントではほかに、RADWIMPSの山口智史（Dr）によるトークコーナー、Hump Backや思い出野郎Aチームよるステージパフォーマンス、そして全国から集まる新成人による“新成人の主張”などが行われた。
【写真】ノリノリ…！ラップを繰り広げた高比良くるま（右）
イベントではトークのほか、休止中のバンド「MOROHA」のラッパー・アフロとともにスペシャルライブをパフォーマンスして若者たちへエールを送った。イベント出演後の囲み取材では、ステージで「心の栄養をとったほうがいい」と話したことにちなみ、自身の「最近心の栄養になったこと」を聞かれると、「いろんなことで栄養になっているんですけど、きょうもまさにそうで、憧れのアフロさんに『曲やろうぜ！』って言ってもらって。これはでかい」と披露後の爽快感ににっこり笑顔を見せた。
さらに記者から、相方にちなんで「新しい相方との出会いが報じられてますけど…」と聞かれると、「えっ？僕ケムリ先生としかコンビ組んでないですけど。あ、MOROHAのアフロさんも。あとはひっかかりニーチェ…」とキョトン顔で答えたくるま。続けて「プライベートで…」と追撃されると、「プライベートは、大自然のロジャーさんっていう先輩と…」と回答。
ついに「MEGUMIさんとお付き合いしていると報じられていますけど？」と聞かれると、「あの、シルバーバックの？もとから白だったくらいの。ちょうどハイパーホッケーとかの世代なんで」と“めぐみ”違いで答え、思わず報道陣も笑ってしまうほど質問をかわし続けていた。
本イベントは、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことをきっかけにスタート。18歳の成人を祝うことで、若者が自分の人生を自ら選択するきっかけを提供することを目的にしている。
本イベントではほかに、RADWIMPSの山口智史（Dr）によるトークコーナー、Hump Backや思い出野郎Aチームよるステージパフォーマンス、そして全国から集まる新成人による“新成人の主張”などが行われた。