¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û2½µÏ¢Â³Í¥¾¡ÁÀ¤¦¿ûÉö²Ú¡ÖµÜºê¤Ç¤·¤«²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¹â³Û¾Þ¶â³ÍÆÀ¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÄ©Àï°ÕÍß
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï20Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦»çCC¤¹¤ß¤ìC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï19Æü¡¢9¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÎÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ÈÆñ¥³¡¼¥¹¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¢ºòµ¨Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¤òÍÞ¤¨¤ÆºòÇ¯9·î¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿û¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ì¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë2»î¹çÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÏÌó5700Ëü±ß¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¤½¤Î»È¤¤ÅÓ¤òÊ¹¤«¤ì¡Öº£¤Ï¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌµ¸Â¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï¤Þ¤ÀÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀµÜºê¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£µÜºê¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÜºê¤Ç¤·¤«²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÄÁ²óÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£