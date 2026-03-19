お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期のキングコングへの嫌がらせを告白した。

2組は大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期で、ダイアン、なかやまきんに君、とろサーモン久保田など、現在も多くの芸人が活躍している。

山里は「（同期が辞めずに）残っている大きな要因がここ（キングコング）なの」と明かした。キングコングはNSC在籍中にNHK上方漫才コンテスト最優秀賞を受賞するなど、異例のスピードで活躍していた。

山里は「（キングコングの）快進撃がすごかった。在学中に賞レース取るし、俺たちの授業で受賞するシーンを見せやがったバカがいたの」と当時の授業の様子を紹介。さらに「今だから言えるけど、過剰な嫌がらせもした」と切り出し、「オーディションでもすごい成果を上げている。オーディションはお客さん審査なんだよね。お客さんが笑わないようにしなきゃいけないと想って。『梶原に、乱暴に遊ばれて捨てられた』って手紙を勝手に書いて劇場の周りにばらまいた」と告白し笑わせた。

梶原雄太は「いいかげんにせえよお前。ホンマやからね」とつっこんだ。

山里は「めちゃくちゃいい漫才やってるのにこいつら全然ウケなかった」と笑った。「でも俺はこうやって一生懸命かみつきにいくわけよ。西野が何を思ったか、毎回俺を抱き締めるのよ。それが嫌で。な、梶な」と共感を求めた。梶原も「ホンマに強い」と共感した。

山里は「（西野が）『俺が山ちゃんの位置でもこんな存在がいたらそうなるわ』って。俺はあの夜が悔しくてね。初めて怒った、“包み込むな”って」と語り、笑わせた。