◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間19日、イタリアとスウェーデンに勝利し、通算6勝2敗としています。

イタリア戦では鈴木夕湖選手の相手のガードストーン含む3つのストーンを一掃させる好プレーが飛び出すなど、8-6で勝利。続くスウェーデン戦では藤澤五月選手の冷静なショットで得点を重ね、第7エンドスタート前に8-2で日本が大幅にリードしていたためスウェーデンが降参のコンシードと2勝を手にしました。

前日の試合でスイスに負けたカナダがこの日トルコとスコットランドに連勝。スイスと並び7勝1敗で1位タイとしています。

6勝2敗の日本は韓国と並び3位タイとなっています。

▽現地18日結果

＜午前9時00分＞

デンマーク 9-3 ノルウェー

日本 8-6 イタリア

カナダ 9-3 トルコ

スウェーデン 9-4 中国

＜午後2時00分＞

イタリア 6-3 アメリカ

トルコ 7-6 デンマーク

韓国 8-3 スコットランド

スイス 10-1 オーストラリア

＜午後7時00分＞

日本 8-2 スウェーデン

カナダ 7-5 スコットランド

中国 8-2 オーストラリア

ノルウェー 8-2 アメリカ

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン19日 第9戦 vs デンマーク19日 第10戦 vs 中国20日 第11戦 vs アメリカ20日 第12戦 vs カナダ