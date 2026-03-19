ラッパーのKlausさんが17日に亡くなったと19日までにKlausさんのXで発表された。18歳だった。

「ご報告」とし「闘病中であったKlausこと二村成夢は2026年3月17日、永眠いたしました」と報告。続けて「2022年6月に病気が発覚してからは、好きだったバスケができなくなり、自分に何が出来るかを考え、『不自由な左手でもマイクは握れる』と言い、ラップを始めました。ラップを通して繋がれた友達や、偉大なるラッパー・アーティストの皆様との時間は、かけがえのないものであり、本人の生きた証になりました」とつづられた。

さらに「成夢は本当に強く、最後まで諦める事なく闘い、生き抜きました。この4年間、辛い治療に励んでおりましたが、一度も家族には弱音を吐くことなく、好きだったラップで大舞台に立ち、名前の通り『夢を成し遂げる』ことができました」とKlausさんへの思いが記された。

また「ラップ活動を通して出会ってくれた仲間や、応援してくれたファンの方々、Klausの尊敬していたラッパーやアーティストの方々、本当にありがとうございました。これからもKlausの想いが皆様の中で生き続けていくことを願っています」と感謝を伝えた。

Klausさんは第20回高校生ラップ選手権ベスト4進出。25年6月には「18歳になりました!!そして1stアルバム『生き様』が配信されました!!」とアルバムリリースを告知していた。