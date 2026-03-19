「あれが一番悲しい」MEGUMI、“会社員”への苦言。一緒に仕事をするときの悩みを告白

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

3月16日（月）に放送された同番組では、MEGUMIが、クリエイターとしても活躍するキングコングの西野亮廣とトークを展開。自身も番組をプロデュースするなどマルチに活躍するMEGUMIは、仕事でサラリーマンと関わった際の悩みを打ち明けた。

【映像】MEGUMI、サラリーマンの考え方に物申す！

今回はMEGUMIと西野がビジネスの話題を中心にトークをし、「同じ感覚を共有できる人が少ない」など、マルチに活動する者ならではの悩みを語り合った。

するとMEGUMIは「サラリーマンみたいな方に関わったりとか、堅い方にも関わったりすること増えるじゃないですか」と切り出す。

そしてMEGUMIは「当然彼らは会社を守らないといけない」と理解を示しつつも、「（何かを提案したときに）できない理由をまず考えることが多い。あれが一番悲しい」と悩みを明かした。

西野も「そんなの、できない理由だらけだもんね。（理由を）挙げてったら」と共感を示すなか、さらにMEGUMIは「前例はないけど、我々はいけると思ってるじゃん。（なのに相手は）誰もいけると思ってない時間ってあるじゃん」ともどかしい心情を熱く吐露していた。