阪急電鉄は2026年3月18日（水）の初発より、PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードを利用した場合、同一駅で20分以内に入出場すれば料金が無料になる新サービスを開始します。これまでICカードで入場して同じ駅で出る場合、窓口での手続き等が必要になるケースもありましたが、今後は自動改札機にタッチするだけで自動的に入場状態がキャンセルされます。忘れ物を取りに帰る際や、駅構内の通り抜け、ホームでの見送りなどが劇的に便利になる、関西の鉄道ユーザー必見のニュースです。

20分以内の駅ナカ滞在が無料！新サービスの概要

阪急電鉄が導入するこの新サービスは、駅を利用する人々のシームレスな移動を強力に後押しする取り組みです2026年3月18日の始発から、全国相互利用対象の交通系ICカード（モバイル含む）で改札内に入場後、20分以内に同じ駅の改札機にタッチして出場すると、自動的に入場状態がキャンセルされ、料金不要で外に出ることができます。

対象となるICカードと駅

対象となるのは阪急電鉄の全87駅です神戸高速線の花隈駅も含まれますが、Osaka Metroが管轄する天神橋筋六丁目駅は対象外となるため注意が必要です。また、近年導入が進んでいるクレジットカードのタッチ決済も本サービスの対象外となっています

活用シーンの具体例

例えば、通勤で「大阪梅田⇒神戸三宮」と移動する予定が、改札に入った直後に忘れ物に気づいて引き返す場合なども、20分以内であればそのままICカードをタッチして無料で出場可能です。駅構内の通り抜けや、改札内のコインロッカーへの荷物の預け入れ、ホームでの送迎などにも幅広く活用できます。

紙の入場券はどうなる？20分を超える場合の注意点

20分という時間は、駅構内の通り抜けや駅ナカ店舗のちょっとした利用であれば十分に余裕のある時間設定と言えますしかし、いくつか注意すべきポイントもあります。

20分を超過した場合の対応

駅ナカ店舗でゆっくり買い物をしたり、長時間の見送りをしたりする場合など、改札内での滞在が20分を超えることが想定される場合は、これまで通り事前に券売機で紙の入場券（大人170円、小児90円）を購入する必要があります。もしICカードで入場し、改札内に20分を超えて滞在した場合は自動改札機で出場できなくなるため、駅係員に申し出る必要があります。

紙の入場券のルール

なお、紙の入場券の有効期間は購入時刻から2時間以内です2時間を超過すると、2時間ごとに大人170円、小児90円の追加料金が発生する仕組みになっています。

他社と一線を画す阪急の決断

鉄道チャンネル編集部として特に注目したいのは、公式発表にもある通りこのサービスが「料金不要」で提供される点です。

関東の「タッチでエキナカ」との比較

近年、関東のJR東日本などが導入している「タッチでエキナカ」などのサービスは、ICカードで同一駅を入出場する際、入場券と同額の料金がICカードの残高から自動で引き落とされる仕組みになっています。駅ナカ施設の利用を促進するための便利なシステムですが、あくまで「有料」での入場です。

沿線価値向上への期待

一方、阪急電鉄の今回の施策は、20分という制限こそあるものの、ICカード利用者の入場を無料でキャンセルできるという点で非常にユーザー思いの制度設計となっています踏切の代わりに駅構内を通り抜けてショートカットしたり、駅ナカの店舗をサッと利用したりといった、沿線住民のちょっとした生活の動線に「駅」を組み込みやすくなります。沿線価値の向上や住民の利便性を第一に考える、阪急電鉄らしい見事なサービス展開と言えるのではないでしょうか。

いよいよ3月18日からスタートするこの新サービス。通勤・通学やおでかけの際、駅の使い方がさらに自由でシームレスになりそうですね皆様も阪急線を利用する際は、この便利な仕組みをぜひ活用してみてください！

（画像：阪急電鉄株式会社、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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