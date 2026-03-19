日本人審判団が女子W杯切符争う大一番担当へ!! 小泉朝香主審らが女子アジア杯順位決定戦に割り当て
アジアサッカー連盟(AFC)は19日午後6時(日本時間)キックオフの女子アジアカップ順位決定戦・台湾対北朝鮮を日本人審判団が担当すると発表した。勝者はブラジル女子ワールドカップ出場権を獲得し、敗者は大陸間プレーオフに進む。
主審は小泉朝香氏で今大会2試合目の笛となる。副審は{坊薗真琴}}氏と一木千広氏。第4審判員はJリーグ担当主審の山下良美氏となった。VARルームはVARに飯田淳平氏、AVARにミラビドバ・エディタ氏(ウズベキスタン)が割り当てられている。
北朝鮮は今大会のグループリーグ最終節の中国戦で前半アディショナルタイムの失点をめぐって審判団に抗議しながらプレー再開を拒否し、そのままキックオフせずに前半終了となる事案もあった。女子W杯出場が懸かる大一番だけに、国際大会で経験豊富な山下第4審判員を含めた審判団のチームワークも重要な一戦となりそうだ。
主審は小泉朝香氏で今大会2試合目の笛となる。副審は{坊薗真琴}}氏と一木千広氏。第4審判員はJリーグ担当主審の山下良美氏となった。VARルームはVARに飯田淳平氏、AVARにミラビドバ・エディタ氏(ウズベキスタン)が割り当てられている。
北朝鮮は今大会のグループリーグ最終節の中国戦で前半アディショナルタイムの失点をめぐって審判団に抗議しながらプレー再開を拒否し、そのままキックオフせずに前半終了となる事案もあった。女子W杯出場が懸かる大一番だけに、国際大会で経験豊富な山下第4審判員を含めた審判団のチームワークも重要な一戦となりそうだ。