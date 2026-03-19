新潟医療福祉大学よりMF #向井俊貴 選手(21)の2027年からの加入内定および、JFA・Jリーグ特別指定選手としての受け入れが承認されましたのでお知らせします。



同選手は承認期間中、横浜FCのJリーグ公式戦等への出場が可能となります。背番号は25番です。… pic.twitter.com/DMim4TmtYv