横浜FCが新潟医療福祉大MF向井俊貴の加入内定&特別指定選手承認を発表!「スマートでありながら泥臭さも兼ね備える選手」と期待
横浜FCは19日、新潟医療福祉大のMF向井俊貴(21)が2027年から新戦力として加入することが内定したと発表した。
また、日本サッカー協会(JFA)からJFA・Jリーグ特別指定選手として承認されたことも併せて報告。これにより、承認期間中に横浜FCのJリーグ公式戦等への出場が可能となる。
クラブはプレーの特徴に関し、公式サイトで次のように紹介した。
「左足の高い技術と豊富な運動量をベースに攻守においてピッチで存在感を示す。攻撃では限られた時間とスペースの中でも的確なポジションでタイミング良くボールを受け前方にブレイクしゴールを狙う。守備では素早く危機を察知し激しく賢くボールを奪う。スマートでありながら泥臭さも兼ね備える選手」
向井は加入内定に際して「これまでどんな時も支えてくれた家族や友人、指導者の方々をはじめ、自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています」と述べ、「横浜FCの勝利のために、熱く、泥臭く、ひたむきに戦います」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF向井俊貴
(むかい・しゅんき)
■背番号
25
■生年月日
2004年4月13日(21歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
182cm/68kg
■経歴
コスモSC川越-ダイナモ川越東-大宮U15-佐野日大高-新潟医療福祉大
■コメント
「この度、2027年より横浜FCに加入することになりました、新潟医療福祉大学の向井俊貴です。兄に憧れてサッカーを始めた私にとって、プロサッカー選手になることは幼い頃からの夢でした。そのキャリアを横浜FCという歴史ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく思います。これまでどんな時も支えてくれた家族や友人、指導者の方々をはじめ、自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。横浜FCの勝利のために、熱く、泥臭く、ひたむきに戦います。応援よろしくお願いします。」
また、日本サッカー協会(JFA)からJFA・Jリーグ特別指定選手として承認されたことも併せて報告。これにより、承認期間中に横浜FCのJリーグ公式戦等への出場が可能となる。
クラブはプレーの特徴に関し、公式サイトで次のように紹介した。
「左足の高い技術と豊富な運動量をベースに攻守においてピッチで存在感を示す。攻撃では限られた時間とスペースの中でも的確なポジションでタイミング良くボールを受け前方にブレイクしゴールを狙う。守備では素早く危機を察知し激しく賢くボールを奪う。スマートでありながら泥臭さも兼ね備える選手」
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF向井俊貴
(むかい・しゅんき)
■背番号
25
■生年月日
2004年4月13日(21歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
182cm/68kg
■経歴
コスモSC川越-ダイナモ川越東-大宮U15-佐野日大高-新潟医療福祉大
■コメント
「この度、2027年より横浜FCに加入することになりました、新潟医療福祉大学の向井俊貴です。兄に憧れてサッカーを始めた私にとって、プロサッカー選手になることは幼い頃からの夢でした。そのキャリアを横浜FCという歴史ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく思います。これまでどんな時も支えてくれた家族や友人、指導者の方々をはじめ、自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。横浜FCの勝利のために、熱く、泥臭く、ひたむきに戦います。応援よろしくお願いします。」
新潟医療福祉大学よりMF #向井俊貴 選手(21)の2027年からの加入内定および、JFA・Jリーグ特別指定選手としての受け入れが承認されましたのでお知らせします。— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) March 19, 2026
同選手は承認期間中、横浜FCのJリーグ公式戦等への出場が可能となります。背番号は25番です。… pic.twitter.com/DMim4TmtYv