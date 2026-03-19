　横浜FCは19日、新潟医療福祉大のMF向井俊貴(21)が2027年から新戦力として加入することが内定したと発表した。

　また、日本サッカー協会(JFA)からJFA・Jリーグ特別指定選手として承認されたことも併せて報告。これにより、承認期間中に横浜FCのJリーグ公式戦等への出場が可能となる。

　クラブはプレーの特徴に関し、公式サイトで次のように紹介した。

「左足の高い技術と豊富な運動量をベースに攻守においてピッチで存在感を示す。攻撃では限られた時間とスペースの中でも的確なポジションでタイミング良くボールを受け前方にブレイクしゴールを狙う。守備では素早く危機を察知し激しく賢くボールを奪う。スマートでありながら泥臭さも兼ね備える選手」

　向井は加入内定に際して「これまでどんな時も支えてくれた家族や友人、指導者の方々をはじめ、自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています」と述べ、「横浜FCの勝利のために、熱く、泥臭く、ひたむきに戦います」と誓った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF向井俊貴
(むかい・しゅんき)
■背番号
25
■生年月日
2004年4月13日(21歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
182cm/68kg
■経歴
コスモSC川越-ダイナモ川越東-大宮U15-佐野日大高-新潟医療福祉大
■コメント
「この度、2027年より横浜FCに加入することになりました、新潟医療福祉大学の向井俊貴です。兄に憧れてサッカーを始めた私にとって、プロサッカー選手になることは幼い頃からの夢でした。そのキャリアを横浜FCという歴史ある素晴らしいクラブでスタートできることを、大変嬉しく思います。これまでどんな時も支えてくれた家族や友人、指導者の方々をはじめ、自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。横浜FCの勝利のために、熱く、泥臭く、ひたむきに戦います。応援よろしくお願いします。」