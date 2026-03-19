名倉潤が自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈と長女＆長男との家族ショットを披露した。

【写真】長男の高校卒表と長女の中学卒業を妻・渡辺満里奈と一緒にお祝いするネプチューン名倉潤

■名倉潤「ずっと愛してるよー 今回も親バカ投稿でした」

名倉は「皆さまお久しぶりです 今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、家族写真を披露した。写真には、ソファに座り、“卒業おめでとう”と描かれたチョコレートケーキを手に持ち微笑む長男と長女。その傍らで、名倉は長男と妻・渡辺の肩に手を添えて微笑んでいる。また、渡辺は長女を包み込むように寄り添っている。まさにアットホームな家族写真（1枚目）だ。さらに、お祝いのケーキのアップの写真（2枚目）も披露された。

そして「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります。2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、皆んなに優しくして楽しんでください！親父は陰ながら応援してます ずっと愛してるよー 今回も親バカ投稿でした」と、子どもたちに向けての愛情のこもったメッセージを記した。

SNSには「素敵な家族」「親バカ最高です」「幸せのお裾分けありがとうございます」といった声やたくさんの「卒業おめでとうございます」という祝福コメントが寄せられている。

■記念日ごとに家族との写真を投稿する名倉潤

おしどり夫婦、そして家族思いの名倉は、これまでにも大切な記念日に家族との写真を披露してきた。

2025年6月には「今日は娘の15回目の誕生日 今日は平日なので、早めに誕生会をやりました」とコメント。夫婦で長女を挟んで、バースデーケーキと一緒に3ショットを公開した。「これからも自分と向き合い素敵な女性になってね パパはずっと君を応援して、見守ってるからね 本当におめでとう」という素敵なメッセージも送っている。

2025年12月には「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」と長男の誕生日を家族でお祝いするショットを披露。「息子のサプライズの手紙に泣きました 本当に健康で心の優しいかっこいい息子に育ってくれてありがとう これからも父として全力で支えます！手紙にあったようにこれからは大人になって行くお前が支えて下さい 本当におめでとう」と熱いメッセージも記した。

2025年11月には「今日は奥さんの55回目の誕生日 おめでとう これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね 本当にいつもありがとう」と妻・渡辺の誕生日を祝福し、バースデーケーキを用意し、乾杯している仲睦まじい姿を公開した。

さらに2025年11月には「今日は57歳の誕生日でーす」と自身の誕生日に、写真館で撮った家族4人でのモノクロ写真を投稿。「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います こらからも皆さんよろしくお願い致します」と綴った。