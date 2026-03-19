

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61540.65 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61331.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61186.32 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59537.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58837.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58241.14 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57743.17 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56488.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55948.77 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54941.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54892.81 均衡表雲上限(日足)

54154.36 ボリンジャー:-1σ(25日)

54140.02 13週移動平均線

54056.01 6日移動平均線

53576.52 均衡表転換線(日足)



53372.53 ★日経平均株価19日終値



53265.83 75日移動平均線

53236.07 均衡表雲下限(日足)

52359.96 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51791.25 ボリンジャー:-1σ(13週)

51642.12 26週移動平均線

50565.55 ボリンジャー:-3σ(25日)

49442.48 ボリンジャー:-2σ(13週)

48342.60 ボリンジャー:-1σ(26週)

47188.11 200日移動平均線

47093.72 ボリンジャー:-3σ(13週)

45043.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

41743.58 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 58.25(前日57.36)

ST.Slow(9日) 52.43(前日46.96)



ST.Fast(13週) 50.58(前日56.66)

ST.Slow(13週) 67.63(前日69.65)



［2026年3月19日］



株探ニュース

