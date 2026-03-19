　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61540.65　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61331.98　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61186.32　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59537.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58837.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58241.14　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57743.17　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56488.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55948.77　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54941.63　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54892.81　　均衡表雲上限(日足)
54154.36　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54140.02　　13週移動平均線
54056.01　　6日移動平均線
53576.52　　均衡表転換線(日足)

53372.53　　★日経平均株価19日終値

53265.83　　75日移動平均線
53236.07　　均衡表雲下限(日足)
52359.96　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51791.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51642.12　　26週移動平均線
50565.55　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49442.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48342.60　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47188.11　　200日移動平均線
47093.72　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45043.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41743.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　58.25(前日57.36)
ST.Slow(9日)　　52.43(前日46.96)

ST.Fast(13週)　 50.58(前日56.66)
ST.Slow(13週)　 67.63(前日69.65)

［2026年3月19日］

株探ニュース