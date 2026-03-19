岩井コスモホールディングス <8707> [東証Ｐ] が3月19日大引け後(16:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は225円(前期は145円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、安定的な配当の継続を重視したうえで、業績に応じた利益の還元を基本方針としております。また、2026年3月期を起点とする第6次中期経営計画期間中（2026年3月期～2028年3月期）の1株当たりの年間配当金は、DOE（純資産配当率）3％程度を下限に設定するとともに、業績に応じた利益還元として、連結ベースの総還元性向50％以上としております（中間配当はDOE2％程度、期末配当はDOE1％程度と業績連動配当）。この方針にもとづき、当期の期末配当予定額を1株当たり165円とさせて頂くことといたしました。なお、既に実施済みの中間配当額を合わせた１株当たり年間配当予定額は225円となり、期末配当額（165円）、年間配当額（225円）とも過去最高となります。当社は、定款の定めにもとづき、剰余金の配当については取締役会決議により決定いたします。本件の期末配当金額の正式決定は、2026年5月に開催される取締役会で行う予定です。

