[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1902銘柄・下落1107銘柄（東証終値比）
3月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3088銘柄。東証終値比で上昇は1902銘柄、下落は1107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが102銘柄、値下がりは115銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3441> 山王 2599 +164（ +6.7%）
2位 <365A> 伊沢タオル 686 +31（ +4.7%）
3位 <3178> チムニー 1377 +58（ +4.4%）
4位 <6482> ＹＵＳＨＩＮ 700.9 +28.9（ +4.3%）
5位 <6094> フリークＨＤ 680 +27（ +4.1%）
6位 <3939> カナミックＮ 509.9 +19.9（ +4.1%）
7位 <8923> トーセイ 1591.2 +59.2（ +3.9%）
8位 <3321> ミタチ産業 2075 +69（ +3.4%）
9位 <7955> クリナップ 993.4 +31.4（ +3.3%）
10位 <9438> ＭＴＩ 662.9 +20.9（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <350A> ＤＧ 689.1 -70.9（ -9.3%）
2位 <7416> はるやまＨＤ 803.1 -66.9（ -7.7%）
3位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 175 -14（ -7.4%）
4位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <9237> 笑美面 705 -28（ -3.8%）
6位 <441A> ＮＥ 628.9 -24.1（ -3.7%）
7位 <5029> サークレイス 614.9 -23.1（ -3.6%）
8位 <9991> ジェコス 1811.8 -67.2（ -3.6%）
9位 <9081> 神奈交 3574.5 -125.5（ -3.4%）
10位 <6564> ミダックＨＤ 1903.4 -58.6（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9201> ＪＡＬ 2668 +59.5（ +2.3%）
2位 <7269> スズキ 1960 +41.0（ +2.1%）
3位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4800 +100（ +2.1%）
4位 <9531> 東ガス 7419.1 +100.1（ +1.4%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2162 +28.5（ +1.3%）
6位 <9532> 大ガス 6454.7 +67.7（ +1.1%）
7位 <5706> 三井金属 31399 +289（ +0.9%）
8位 <6526> ソシオネクス 1748 +15.0（ +0.9%）
9位 <8053> 住友商 5747.1 +47.1（ +0.8%）
10位 <5831> しずおかＦＧ 2579.5 +20.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6473> ジェイテクト 1635 -35.0（ -2.1%）
2位 <5631> 日製鋼 9700 -201（ -2.0%）
3位 <7735> スクリン 19560.5 -334.5（ -1.7%）
4位 <6723> ルネサス 2470.9 -34.6（ -1.4%）
5位 <4062> イビデン 8154.1 -113.9（ -1.4%）
6位 <3405> クラレ 1610.2 -21.3（ -1.3%）
7位 <5713> 住友鉱 9030 -107（ -1.2%）
8位 <5101> 浜ゴム 5998.1 -67.9（ -1.1%）
9位 <6503> 三菱電 5425 -58（ -1.1%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 27518 -282（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3441> 山王 2599 +164（ +6.7%）
2位 <365A> 伊沢タオル 686 +31（ +4.7%）
3位 <3178> チムニー 1377 +58（ +4.4%）
4位 <6482> ＹＵＳＨＩＮ 700.9 +28.9（ +4.3%）
5位 <6094> フリークＨＤ 680 +27（ +4.1%）
6位 <3939> カナミックＮ 509.9 +19.9（ +4.1%）
7位 <8923> トーセイ 1591.2 +59.2（ +3.9%）
8位 <3321> ミタチ産業 2075 +69（ +3.4%）
9位 <7955> クリナップ 993.4 +31.4（ +3.3%）
10位 <9438> ＭＴＩ 662.9 +20.9（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <350A> ＤＧ 689.1 -70.9（ -9.3%）
2位 <7416> はるやまＨＤ 803.1 -66.9（ -7.7%）
3位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 175 -14（ -7.4%）
4位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <9237> 笑美面 705 -28（ -3.8%）
6位 <441A> ＮＥ 628.9 -24.1（ -3.7%）
7位 <5029> サークレイス 614.9 -23.1（ -3.6%）
8位 <9991> ジェコス 1811.8 -67.2（ -3.6%）
9位 <9081> 神奈交 3574.5 -125.5（ -3.4%）
10位 <6564> ミダックＨＤ 1903.4 -58.6（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9201> ＪＡＬ 2668 +59.5（ +2.3%）
2位 <7269> スズキ 1960 +41.0（ +2.1%）
3位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4800 +100（ +2.1%）
4位 <9531> 東ガス 7419.1 +100.1（ +1.4%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2162 +28.5（ +1.3%）
6位 <9532> 大ガス 6454.7 +67.7（ +1.1%）
7位 <5706> 三井金属 31399 +289（ +0.9%）
8位 <6526> ソシオネクス 1748 +15.0（ +0.9%）
9位 <8053> 住友商 5747.1 +47.1（ +0.8%）
10位 <5831> しずおかＦＧ 2579.5 +20.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6473> ジェイテクト 1635 -35.0（ -2.1%）
2位 <5631> 日製鋼 9700 -201（ -2.0%）
3位 <7735> スクリン 19560.5 -334.5（ -1.7%）
4位 <6723> ルネサス 2470.9 -34.6（ -1.4%）
5位 <4062> イビデン 8154.1 -113.9（ -1.4%）
6位 <3405> クラレ 1610.2 -21.3（ -1.3%）
7位 <5713> 住友鉱 9030 -107（ -1.2%）
8位 <5101> 浜ゴム 5998.1 -67.9（ -1.1%）
9位 <6503> 三菱電 5425 -58（ -1.1%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 27518 -282（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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