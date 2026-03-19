　3月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3088銘柄。東証終値比で上昇は1902銘柄、下落は1107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが102銘柄、値下がりは115銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3441>　山王　　　　　　　 2599　　+164（　+6.7%）
2位 <365A>　伊沢タオル　　　　　686　　 +31（　+4.7%）
3位 <3178>　チムニー　　　　　 1377　　 +58（　+4.4%）
4位 <6482>　ＹＵＳＨＩＮ　　　700.9　 +28.9（　+4.3%）
5位 <6094>　フリークＨＤ　　　　680　　 +27（　+4.1%）
6位 <3939>　カナミックＮ　　　509.9　 +19.9（　+4.1%）
7位 <8923>　トーセイ　　　　 1591.2　 +59.2（　+3.9%）
8位 <3321>　ミタチ産業　　　　 2075　　 +69（　+3.4%）
9位 <7955>　クリナップ　　　　993.4　 +31.4（　+3.3%）
10位 <9438>　ＭＴＩ　　　　　　662.9　 +20.9（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　689.1　 -70.9（　-9.3%）
2位 <7416>　はるやまＨＤ　　　803.1　 -66.9（　-7.7%）
3位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　175　　 -14（　-7.4%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
5位 <9237>　笑美面　　　　　　　705　　 -28（　-3.8%）
6位 <441A>　ＮＥ　　　　　　　628.9　 -24.1（　-3.7%）
7位 <5029>　サークレイス　　　614.9　 -23.1（　-3.6%）
8位 <9991>　ジェコス　　　　 1811.8　 -67.2（　-3.6%）
9位 <9081>　神奈交　　　　　 3574.5　-125.5（　-3.4%）
10位 <6564>　ミダックＨＤ　　 1903.4　 -58.6（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2668　 +59.5（　+2.3%）
2位 <7269>　スズキ　　　　　　 1960　 +41.0（　+2.1%）
3位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4800　　+100（　+2.1%）
4位 <9531>　東ガス　　　　　 7419.1　+100.1（　+1.4%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2162　 +28.5（　+1.3%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 6454.7　 +67.7（　+1.1%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　31399　　+289（　+0.9%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　　 1748　 +15.0（　+0.9%）
9位 <8053>　住友商　　　　　 5747.1　 +47.1（　+0.8%）
10位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2579.5　 +20.5（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6473>　ジェイテクト　　　 1635　 -35.0（　-2.1%）
2位 <5631>　日製鋼　　　　　　 9700　　-201（　-2.0%）
3位 <7735>　スクリン　　　　19560.5　-334.5（　-1.7%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　 2470.9　 -34.6（　-1.4%）
5位 <4062>　イビデン　　　　 8154.1　-113.9（　-1.4%）
6位 <3405>　クラレ　　　　　 1610.2　 -21.3（　-1.3%）
7位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9030　　-107（　-1.2%）
8位 <5101>　浜ゴム　　　　　 5998.1　 -67.9（　-1.1%）
9位 <6503>　三菱電　　　　　　 5425　　 -58（　-1.1%）
10位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　27518　　-282（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース