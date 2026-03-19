今野大輝＆加藤史帆W主演『その天才様は偽装彼女に執着する』ティザービジュアル公開 追加キャストに香音、堀丞、しゅまはまはるみ
B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、4月23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜 深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』のティザービジュアルが初解禁された。さらに追加キャストも発表された。
【場面カット】カワイイ！華やかな服に身をつつむ香音
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった…。
ティザービジュアルでは、スーツ姿の郁と、ドレスを纏った凛による美麗なツーショットが描かれている。添えられたコピーは、「契約関係から始まる溺愛ラブ」。“嘘”から始まったはずの恋人契約が、いつしか“本気”へと変わっていく…。近すぎる距離が、二人の関係を一気に動かしていく予兆を感じさせる、心拍数高めのビジュアルに仕上がった。
さらに、物語をいっそう盛り上げる追加キャスト情報も、役写真＆コメントとあわせて一挙発表。凛の元同僚で、あらゆる手を使って凛から郁を奪い取ろうと画策する池本紗矢役には香音。凛の兄で、郁からも信頼の厚い良き理解者でもある星野昂役を、堀丞が演じる。
そして、凛の母・星野千絵役にはしゅはまはるみが出演。恋の駆け引き、家族との絆、そして2人の“契約関係”を取り巻く人間模様が交差し、物語はよりスリリングに、予想外の展開へと加速していく。また、TVer作品ページではティザー映像を公開中。
■出演者コメント
▼香音
池本紗矢役の香音です。
紗矢ちゃんは、あらゆる手を使って凛の恋を揺さぶる小悪魔的存在として、思わせぶりに距離を縮めながら、物語をどんどんかき乱していきます。私もここまでの悪女を演じるのが、初めてだったので最初どこまでやりきったらいいのだろうと不安でしたが、現場で皆さんとディスカッションしていくことですごく見応えのある役になったと思うので、放送を楽しみにしていてください。
▼堀丞
若月郁の友人そして星野凛の兄である
星野昂役を演じさせていただきます、堀丞です。
妹の凛！家族！郁！とのシーン
はやく観てもらいたいオススメの場面が沢山あります！
今回の撮影で、郁役のこんぴーとももの凄く仲良くなれました！
今は第1話の放送がとにかく楽しみでございます！！！！！
原作を読んでワクワクしながら
4月23日を待ちます。
▼しゅはまはるみ
たった3人の家族ですが、それぞれが家族への愛があふれすぎていて、
もっとずっとこの子たちの母親で居たいと感じられるような、とてもすてきなドラマです。
それでも、相手を思うからこそ空回りしてしまうんだから愛情って難しいもんですよねえ。
偽装彼女というまったく新しい設定に見えながらも実は硬派なこの作品。どうぞラストまで見届けてくださいね！
【場面カット】カワイイ！華やかな服に身をつつむ香音
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった…。
さらに、物語をいっそう盛り上げる追加キャスト情報も、役写真＆コメントとあわせて一挙発表。凛の元同僚で、あらゆる手を使って凛から郁を奪い取ろうと画策する池本紗矢役には香音。凛の兄で、郁からも信頼の厚い良き理解者でもある星野昂役を、堀丞が演じる。
そして、凛の母・星野千絵役にはしゅはまはるみが出演。恋の駆け引き、家族との絆、そして2人の“契約関係”を取り巻く人間模様が交差し、物語はよりスリリングに、予想外の展開へと加速していく。また、TVer作品ページではティザー映像を公開中。
■出演者コメント
▼香音
池本紗矢役の香音です。
紗矢ちゃんは、あらゆる手を使って凛の恋を揺さぶる小悪魔的存在として、思わせぶりに距離を縮めながら、物語をどんどんかき乱していきます。私もここまでの悪女を演じるのが、初めてだったので最初どこまでやりきったらいいのだろうと不安でしたが、現場で皆さんとディスカッションしていくことですごく見応えのある役になったと思うので、放送を楽しみにしていてください。
▼堀丞
若月郁の友人そして星野凛の兄である
星野昂役を演じさせていただきます、堀丞です。
妹の凛！家族！郁！とのシーン
はやく観てもらいたいオススメの場面が沢山あります！
今回の撮影で、郁役のこんぴーとももの凄く仲良くなれました！
今は第1話の放送がとにかく楽しみでございます！！！！！
原作を読んでワクワクしながら
4月23日を待ちます。
▼しゅはまはるみ
たった3人の家族ですが、それぞれが家族への愛があふれすぎていて、
もっとずっとこの子たちの母親で居たいと感じられるような、とてもすてきなドラマです。
それでも、相手を思うからこそ空回りしてしまうんだから愛情って難しいもんですよねえ。
偽装彼女というまったく新しい設定に見えながらも実は硬派なこの作品。どうぞラストまで見届けてくださいね！