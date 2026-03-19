TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）の生放送に急きょ出演した。番組パーソナリティーの声優・佐倉綾音が花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調のため欠席。同局「こねくと」パーソナリティーの女優・石山蓮華（33）が代役を務め、安住アナは番組途中からアシスタントとして登場した。

番組冒頭で石山が佐倉の欠席を伝え、オープニングトークを終えた後で、「アナウンサーをしています、安住紳一郎です。どうぞよろしくお願いします」と安住アナが登場。石山によると「（佐倉の代役で）誰が来てもいいように、アシスタントの役割をしてくれるアナウンサーさんがスタンバイしてくれていた」そうで、安住アナは「あやねるの悪口盛り上がろう」といきなり毒舌で盛り上げた。

「恐れ多すぎます、正直」と恐縮する石山に、安住アナは「ごめんね、こんなベテランが来ちゃって。申し訳ない」と笑っていた。

2024年10月に安住アナが「安住紳一郎の日曜天国」を夏休みで欠席した際には佐倉がピンチヒッターを務めた。

佐倉の欠席は18日に番組の公式X（旧ツイッター）で発表された。佐倉は「花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも……ということで大事をとらせていただくことになりました」と経緯を説明。

「つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」としていた。