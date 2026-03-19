19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズに密着したドキュメンタリーが20日（金）19:00からJ SPORTS オンデマンドで配信が決定したことを東京GBのクラブ公式サイトで発表した。

東京GBの2023-24シーズンから2024-25シーズンに密着し、チャンピオンシップ初進出への軌跡に迫ったスポーツドキュメンタリー「VOLLEYBALL DREAM #2」（全5話）が配信される。その他の動画配信サイトでの公開に関して、決まり次第随時案内されるそうだ。

これまで東京GBは、東京GBのファーストシーズン、怒涛の1年間を追ったスポーツドキュメンタリー『VOLLEYBALL DREAM』（U-NEXT、Hulu、FOD、DMM TV、Amazon Prime Videoにて配信）を配信している。

主題歌は東京スカパラダイスオーケストラの 『北斗七星』。この曲はクラブの想いに共感し、制作したテーマソングとなっていて、2022年10月29日（土）に東京体育館にて開催された東京GBのホーム開幕戦にて初披露。翌シーズンの2024年3月3日（日）にも生演奏を行っている。

ナレーションは声優の石川界人さんが担当する。アニメ、ナレーション等で幅広く活躍しており、主なアニメ出演作品に「ハイキュー!!」の影山飛雄役、「僕のヒーローアカデミア」の飯田天哉役が挙げられる。

『VOLLEYBALL DREAM #2』の予告映像は、東京GBの公式YouTubeチャンネル『ゆるベアチャンネル』にて、見ることができる。