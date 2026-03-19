長引くガソリンの価格高騰。

燃費よく運転するために心掛けたいのが、「エコドライブ」です。

ドライブ前の準備や運転の仕方でガソリン代を節約できる方法を、モータージャーナリストの菰田潔氏に聞きます。

【写真を見る】100kmで625円お得に！？ガソリン高騰を乗り切る！燃費良く走る「エコドライブ」をプロが解説【ひるおび】

タイヤの空気圧チェックで燃費を上げる

「エコドライブ普及連絡会」によるとー

タイヤの空気が不足すると、▼市街地では2%▼郊外では4%ほど燃費が悪くなってしまいます。

タイヤの空気圧は1か月で5%程度低下するので、定期的なチェックが必要です。

空気圧の確認や補充は、ガソリンスタンドで行なうことができます。

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

空気圧が低くなって良いことは一個もないです。燃費が悪くなる・タイヤが減りやすくなる・ブレーキが効かなくなる・カーブが不安定になる。だから空気はいつも見た方がいいです。

一般的には1か月に1回空気圧のチェックをしましょうと言われてますけど、僕の推奨は2週間に1回です。

2週間に1回調べておくと、小さな細い釘が刺さって、そのまま走ってるとゆっくり漏れていく「スローパンクチャー」が発見できるんです。

一つのタイヤだけ多く減っているなと思ったら、スローパンクチャーを疑って暇な時に交換するといいです。

余分な荷物は積まない

車の中に荷物を置きっぱなしにしていませんか？

余分な荷物は積まないようにしましょう。例えば100キロの荷物を乗せて走った場合、燃費が3%ほど悪くなります。

また、使用しないならルーフキャリアなどは外しましょう。空気抵抗により燃費が悪くなるのを防ぎます。

ガソリン節約！エコドライブのコツ

◆発進はふんわりと

オートマ車はブレーキを離すと自然に動き出すので、その速度に合わせアクセルを踏み込みます。

目安は最初の5秒で時速20キロ程度です。

エンジン回転数は2000以下を目安にすると、燃費が10%ほど良くなるということです。

目標の速度に達するまでスムーズな加速を続けることが大事です。

◆先読み運転で急ブレーキを減らす

周りの車や信号を見て、早めに減速のタイミングを予測。エンジンブレーキを意識してアクセルを早めに離すことで徐々に減速させます。

急ブレーキを減らすことで燃費が2％程良くなります。

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

走行中にアクセルペダルを全部離すと、車の惰性でエンジンが回されている状態なので一滴も使わないんです。だから例えば先の方で車が止まっていたらアクセルを離す。それが先読み運転です。

◆車間距離にゆとりを持つ

走行中は、一定の速度で走ることを心掛けましょう。

車間距離が短くなると、無駄な加速・減速が多くなり、市街地で2％、郊外で6％程度燃費が悪くなります。

菰田氏によると、適切な車間距離は「2秒」程度です。

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

最近は距離で言わないんです。前の車が通過したところに自分が2秒のカウントで行くのがいい。

1秒で行くと、前の車は煽られていると感じます。3秒になると渋滞が増えてしまうんです。

「2秒」であれば渋滞も起こらないし、安全性も保てる理想的な車間距離ということです。

◆正しい座席位置でエコドライブ

正しい運転姿勢は、アクセルやブレーキを踏んでも肘・膝が曲がったままの姿勢です。

ブレーキを踏み込んだ時に膝が伸びてしまう姿勢は良くありません。

姿勢が良いと、正しいアクセルワークやブレーキ操作ができるので、エコドライブに繋がります。

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

フロアにかかとをつけて、足首の動きでアクセルペダルをコントロールする。

空中に浮いた状態でアクセルペダルを踏んでいると、いざという時の急ブレーキもかけられません。

経済評論家 加谷珪一氏：

免許を持っていない同乗者が快適になるように運転すれば良いというイメージでしょうか？

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

そうです。“角がない運転”っていって、スムーズドライビングを僕は提唱しているんですけど、アクセル・ブレーキ・ハンドルで、助手席の人や後ろの席の人の頭が動かないように走る。そういうことができれば、うまい運転手だなと思ってもらえます。

エコドライブはどのくらいお得？

実際にエコドライブを実践すると、燃費が良くなりガソリン代もお得になります。

菰田氏が初心者ドライバーを指導したところ、普段の運転ではガソリン1Lあたり10.1km走行だったのが、エコドライブ実施で1Lあたり15.1kmに伸びました。

100kmあたりのガソリンの値段に換算すると、普段の運転だと約1850円だったのが、エコドライブ実施で約1225円と、625円ほどお得になる計算です。※1L185円で計算

さらに、様々なエコドライブ支援ツールを利用することで、簡単にエコドライブに取り組めます。

【エコドライブランプ】

ランプが点灯するように運転します。

アクセルをふんわり踏んで運転することにより、燃費が良くなります。

【エコドライブスイッチ】

オンにして運転すると、車の制御が変わってゆっくり加速しやすくなり燃費が良くなります。

また、多くのドライバーは、クルーズコントロール（運転支援システム）を使用した方が燃費はよくなるそうです。一定のスピードで車間距離をとり走るので、急加速や急停止が減ります。

恵俊彰：

車に任せている分、燃費が悪くなるのかと思ってました。

モータージャーナリスト 菰田潔氏：

最近は性能が良くなってますから、ACC（アダプティブクルーズコントロール）で前の車を見て、追突しないようにちゃんと距離を開けてくれる。前の車がスピードを上げればスピードを上げてくれる。

人間がやると、アクセル踏んだり戻したりで加速減速するので燃費悪くなるけど、ACCで走るとスーッと一定に走るからいいんです。

エコドライブで安全運転

エコドライブはお財布や環境にやさしいだけでなく、安全運転にもつながります。

「ゆっくり発進」「ゆっくり停止」「十分な車間距離をとる」などを心がけることで、運転にゆとりが生まれます。

エコドライブ学習前と学習後で事故の件数を比べると、学習後は約60％減少することが分かっています。

（ひるおび 2026年3月17日放送より）

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＜プロフィール＞

菰田潔氏

日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会長

JAF交通安全・環境委員会委員