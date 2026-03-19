中島健人＆畑芽育、国際音楽賞「MAJ2026」アンバサダー就任
【モデルプレス＝2026/03/19】俳優で歌手の中島健人と女優の畑芽育が、6月13日に開催される国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）のアンバサダーに就任。3月19日に行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会にて、心境を語った。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
この日は、「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が投票するエントリー作品を発表。本発表会で発表されたエントリー作品から投票を開始し、4月30日にノミネート作品を発表、ノミネート作品の中から最終投票を経て最優秀作品が決定する。
「MAJ2026」を盛り上げる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026アンバサダー』に就任した畑は「アンバサダーを務めさせていただくことになり、大変光栄な気持ちでいっぱいです。私も普段から日常的に音楽をたくさん聴かせていただいていまして、音楽に支えられる人生でありましたので、こうして素敵な祭典で盛り上げることができることがすごく嬉しく思っております」と喜び。「中島さんとともに素晴らしい祭典できるように、イベントやSNSなどでたくさん盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でレッドカーペットアンバサダーを務めていた中島は、この日は都合がつかずVTR出演。「昨年京都で開催されたレッドカーペットに参加させていただいた際、日本の音楽シーンを代表するアーティストの皆様に集まっていただいて、その華やかな空気と会場の熱気にとても胸が高鳴ったこと、今でも覚えています。そして僕自身もその音楽の縁というのは、あの瞬間、あの場で広がった思い出があります」と回顧。「どのような作品やアーティストが選ばれるのか、僕自身もとても楽しみです」と笑顔を見せた。
なお、ゲストアーティストにバンド活動も行われている小籔千豊、2023年にグラミー賞を受賞した宅見将典氏、乃木坂46から五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、M!LKから塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）、吉田仁人も登場し、「MAJ2026」に向けた意気込みや期待をコメントを寄せた。
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催される。また、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。アンバサダーは中島と畑、スペシャルサポーターは小籔千豊が務める。（modelpress編集部）
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◆中島健人＆畑芽育「MAJ2026」アンバサダー就任
この日は、「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が投票するエントリー作品を発表。本発表会で発表されたエントリー作品から投票を開始し、4月30日にノミネート作品を発表、ノミネート作品の中から最終投票を経て最優秀作品が決定する。
「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でレッドカーペットアンバサダーを務めていた中島は、この日は都合がつかずVTR出演。「昨年京都で開催されたレッドカーペットに参加させていただいた際、日本の音楽シーンを代表するアーティストの皆様に集まっていただいて、その華やかな空気と会場の熱気にとても胸が高鳴ったこと、今でも覚えています。そして僕自身もその音楽の縁というのは、あの瞬間、あの場で広がった思い出があります」と回顧。「どのような作品やアーティストが選ばれるのか、僕自身もとても楽しみです」と笑顔を見せた。
なお、ゲストアーティストにバンド活動も行われている小籔千豊、2023年にグラミー賞を受賞した宅見将典氏、乃木坂46から五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月、M!LKから塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）、吉田仁人も登場し、「MAJ2026」に向けた意気込みや期待をコメントを寄せた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、初開催の2025年からさらに規模を拡大して実施。6月13日の夜には主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyが 「TOKYO DREAM PARK」にて開催される。また、6月8日から13日にかけてはアワードウィークとして、アーティストによるパフォーマンスや、音楽業界関係者によるセミナー、ショーケースも行われる。アンバサダーは中島と畑、スペシャルサポーターは小籔千豊が務める。（modelpress編集部）
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