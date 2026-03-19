ヤンキース―ジャイアンツ戦を生配信

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。日本国内で独占配信した「Netflix」は翌日、公式Xでメジャーリーグ開幕戦のライブ配信をすることを告知。日本のファンを驚かせている。

Netflixは「MLB開幕まで1週間」と記してプロモーション映像を投稿。25日（同26日）のヤンキース―ジャイアンツ戦を生配信する。配信することはすでに発表されていたが、開幕を目前に控え改めて告知した。

MLB公式Xも、Netflixで生配信することを同様に投稿。ネット上の日本のファンからは「楽しみすぎる！」「全然知識ないのにめっちゃ楽しみになってるんや。ありがとうネトフリ。ありがとうWBC」「開幕（SF×NYY）はMLB.tvとネトフリ見比べながら見ようかな」「へー メジャーもいくつか放送するんかな」「Netflix入ったし1週間後のSFvsNYY開幕戦も観たいなと思ったけどめっちゃ仕事で泣く」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）