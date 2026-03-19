女優の畑芽育が１９日、都内で「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ） エントリー発表会」に出席した。

昨年に初開催された国内最大規模の国際音楽賞。今年６月の第２回を前に、エントリー楽曲などが発表された。

畑は同賞のアンバサダーに就任し、大変光栄な気持ちでいっぱいです」と笑顔。「普段から日常的に音楽を音楽をたくさん聴かせていただいてまして、音楽に支えられる人生でもあった。すてきな祭典で盛り上げられることをすごくうれしく思っています」と喜んだ。

ＭＡＪについて「日本の音楽がたくさん凝縮されている素晴らしい祭典だと思う」とアピール。「出会ったことがなかった音楽にも触れるきっかけになると思いますし、そのアーティストさんの曲を聴いているファンの皆さんだったり、たくさんの方に日本の音楽を届けられるところが魅力の１つなんじゃないかなと思います」と熱弁した。

ライブにもよく足を運ぶといい「オールジャンルの音楽を聴くので、様々なジャンルのアーティストさんのライブにお邪魔させていただく」と告白。「特にライブハウスでスタンディングで生バンドの音楽を見るのが好き。音も近くに感じるし目の前のアーティストさんがよりキラキラ見えるような感覚がして好きです」と声を弾ませていた。