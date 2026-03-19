キャリック暫定監督が就任以来、リーグ戦９試合で７勝１分１敗の好成績を収めて３位に急上昇したマンチェスターＵが、今季終了後にニューカッスル所属のイタリア代表ＭＦサンドロ・トナーリ（２５）獲得に本腰を入れることが明らかになった。

英紙「ザ・アイ・ペーパー」などによると、マンチェスターＵの実権を握るジム・ラトクリフ氏のイオネス・グループがトナーリ獲得のために”大金を投入する”意思を示しているという。

同紙などの報道によると、移籍金は１億ポンド、日本円にして２１６億円が最低線になると見られるが、中盤の広範囲をカバーし、ゴールにも絡むトナーリの能力は来季のマンチェスターＵに不可欠と評価。プレミアリーグでの実績があるのも大きな魅力だ。

さらには、マンチェスターＵがリストアップしているといわれるクリスタルパレスのイングランド代表ＭＦアダム・ウォートンはリバプール移籍。また、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表ＭＦエリオット・アンダーソンもマンチェスターＣ移籍が濃厚と見られ、レッドデビルズは、２５歳イタリア代表ＭＦの獲得を”取りこぼせない”としているようだ。