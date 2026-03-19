日本代表は１９日、英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む代表メンバーを発表した。３月３１日（日本時間４月１日）に日本が対戦するイングランド代表はＦＩＦＡランキング（１月２０日発表）４位の強豪だ。“スリーライオンズ”の愛称を持ち、Ｗ杯は８大会連続１７回目の出場で、最高成績は１９６６年大会での優勝。欧州予選を８戦全勝（２２得点、無失点）と圧倒的な強さで突破した。

２５年１月からはサウスゲート前監督（英国）に代わり、ドイツ人指揮官、トーマス・トゥヘル監督（５２）が就任。バイエルン（ドイツ）、パリＳＧ（フランス）などを率い、チェルシーでは欧州ＣＬを制覇した戦術家として知られる名将だ。

４―２―３―１を基本的に採用し、豊富なタレントを生かす可変システムを導入する。センターＦＷのエース、ハリー・ケイン（バイエルン）は所属クラブでも得点を量産中で代表でもキーマンとなる。攻撃を組み立てるのはトップ下のジュード・ベリンガム（Ｒマドリード）、好調アーセナルを支えるボランチの一角、デクラン・ライスあたりが中心。フィル・フォーデン（マンチェスターＣ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）といったプレミアファンにはおなじみのタレントをどう配置するのかにも注目だ。

Ｗ杯では、２大会連続ベスト４のクロアチア、アフリカの雄・ガーナ、１８年大会の再戦となるパナマと同じグループＬに入った。

対日本は、イングランドから見て過去２勝１分け（５得点３失点）。前回対戦は南アフリカＷ杯直前の１０年５月３０日に、オーストリアで対戦し、日本がＤＦ田中マルクス闘莉王の得点で先制したが、イングランドが後半、クロスから日本のセンターバック陣（闘莉王、中沢佑二）のオウンゴール２発を誘発し、２―１で逆転した。

会場のウェンブリーでは９５年のアンブロカップ以来の対戦。ＤＦ井原正巳のヘッドで一度は同点に追いついたが、終了間際にＤＦ柱谷哲二のハンドで与えたＰＫをイングランドのデイビッド・プラットが決めて２―１でイングランドが勝利している。マンチェスターで行われた０４年の対戦（１△１）ではオーウェン、小野伸二が得点した。