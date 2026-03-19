日本代表は１９日、英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む代表メンバーを発表した。３月２８日（日本時間２９日）に日本が対戦するスコットランド代表はＦＩＦＡランキング３８位。欧州予選ではグループ最有力のデンマークを終了間際の２得点の劇的な形で退け、９８年フランス大会以来２８年ぶり、９度目のＷ杯出場切符を手にした。

主力は昨季、ナポリをセリエＡ優勝に導き、最優秀選手に選ばれた２９歳のＭＦスコット・マクトミネイ。１９３センチの恵まれたフィジカルと、豊富な運動量を武器とした右利きの中盤だ。また左サイドバックで、リバプール所属の主将ＤＦアンドリュー・ロバートソンが前への推進力を見せる。

率いるのは、１９年に就任したスティーブ・クラーク監督。堅実な戦い方と中核選手への揺るぎない信頼でチームの基盤を築いた。本大会ではブラジル、モロッコといった強豪と同じＣ組（もう１チームはハイチ）に入った。過去８度の出場では、いずれもグループステージで敗退しており、Ｗ杯通算成績は４勝７分け１２敗。日本とは過去３度対戦し、スコットランドから見て２分け１敗となっている。

◆ハンプデン・パーク １９０３年に開業したグラスゴーにあるスコットランド代表の本拠地で、同サッカー協会が所有する。９９年に改修され、収容人数は５万人超。０１―０２年季の欧州ＣＬ決勝戦ではフランス代表ＭＦジダン（Ｒマドリード）が浮き球を左足でたたき込んだ伝説のボレーシュートが生まれた。英国（イングランド、スコットランド、ウェールズ）、アイルランドで共催の２８年欧州選手権では同スタジアムでも試合開催の予定。