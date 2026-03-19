俳優ショーン・ペンが、3月15日（現地時間）に開催された「第98回アカデミー賞」の授賞式を欠席した理由が明らかになった。「ワン・バトル・アフター・アナザー」での演技で助演男優賞を受賞したショーンは、ウクライナを訪問し、同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領と面会していた。



【写真】本当にゼレンスキー大統領と対面してる！アカデミー賞を欠席してウクライナを訪問したショーン・ペン

ゼレンスキー大統領はXに2人の写真を投稿し、ショーンへの感謝をコメントしている。「ショーン、あなたのおかげで、ウクライナにとっての本当の友人が誰か分かります。あなたは全面侵攻の初日からウクライナに寄り添い続けてきました。今もそれは変わりません。これからも、私たちの国と国民と共にいてくれると信じています」



授賞式では、前年の助演男優賞受賞者キーラン・カルキンが代理でトロフィーを受け取った。



一方、キーウ滞在中のショーンには、ウクライナ国鉄から「特別なオスカー像」が贈られた。ロシアの砲撃で損傷した鉄道車両の金属から作られた銀色の像で、同社は「これは回復力の象徴です」と説明している。



なおショーンは2022年、ウクライナ訪問時に、自身が「ミスティック・リバー」と「ミルク」で受賞した本物のオスカー像の1体を大統領に贈っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）