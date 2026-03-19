各カテゴリの月間MVP、ベストゴール、ヤングプレーヤー、ベストセーブを発表

Jリーグは3月19日、2月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」をはじめとする各賞の受賞者を発表した。

J1でEASTの月間MVPには、FC町田ゼルビアの日本代表MF相馬勇紀が選出された。また、J1 WESTでは京都サンガF.C.のマルコ・トゥーリオが受賞。J2・J3の各ブロックでは、気田亮真（山形）、川本梨誉（岐阜）、ルーカス・バルセロス（徳島）、渡邉英祐（宮崎）がそれぞれ初受賞を果たしている。

あわせて発表された月間ヤングプレーヤー賞では、J1 EASTで浦和レッズの早川隼平、J1 WESTで京都の尹星俊が選出された。J2・J3 EAST-Aでは、ベガルタ仙台の古屋歩夢が月間ベストゴールとのダブル受賞を達成している。

月間ベストセーブには、EASTで早川友基（鹿島）、WESTではDF登録の大畑歩夢（C大阪）がまさかの選出。アクロバティックなプレーでピンチを凌いだワンプレーが評価された。（FOOTBALL ZONE編集部）