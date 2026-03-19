「ご馳走したんだから」は最悪…銀座ホステスが明かす、デート中の男性に“幻滅する瞬間”8選
最近の発見なのですが、女の中にも50歳近くなると「若く見られる」「30代と間違われる」とか言い出す、悲しいおばさんがあらわれ始めます。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆初デートでつまずいている場合じゃない
春ですね。春といえば、出会いの季節です。初めてのデートに挑む男性も多いのでは。初デートで失敗してしまうと、次のステージへ進めないことがほとんどです。読者の皆さんには失敗してほしくない……。
そんなわけで、今回は「デート中の男性に幻滅する瞬間8選」をテーマに選びました。
SNS等では「初デートでサイゼリヤはありか、なしか」「割り勘はありか、なしか」論争が、いまなおホットな話題として度々取り上げられていますが、あまりにも低次元なトピックだと感じるので、今回はあえてふれません。
初デートでサイゼリヤも割り勘も言わずもがな「なし」ですし、そのような男性にいまだかつて出会ったことがありません。本当にいるんでしょうか。
なにはともあれ、さっそく解説します。
◆その1：集合時間が早すぎる
初デートの長さは3時間から6時間程度が適切であると言われています。早朝集合など、極端に集合時間が早いと、デート時間が長くなってしまいますよね。お互いに気を遣いあう段階での長時間のデートは、楽しさよりも疲労感やストレスが勝ってしまうことも。
ランチデートならお昼の12時から13時、ディナーデートなら18時から19時を集合時間の目安にすると良いでしょう。
ちなみに、初デートなのに「1泊2日」のスケジュールを提案したおじさんは、デートそのものがキャンセルになっただけでなく、ちゃんとフラれていました。
◆その2：約束の時間より早く到着しすぎる
張り切りすぎてしまったのか、約束の集合時間よりも1時間も2時間も早く到着する人がいます。到着しているだけなら良いのですが、「もうついているよ」と相手に連絡までしてしまうと最悪です。
連絡を受けた相手は「もうついているの？！」「急げってこと？」とプレッシャーを感じますよね。
私は「もうついているよ」と連絡を受けて、約束の集合時間の40分も早く指定された場所に駆けつけたのに「遅いよ」と言われたことがあります。踏みつぶしてやろうかと思いました。
◆その3：店員さんに対して横柄な態度をとる
店員さんに対して横柄な男性がいます。普段は温厚でも、自身がゲスト、つまり優位な立場になった途端、店員さんに理不尽な欲求をしたり、声を荒げたりするような男性です。
このような男性は交際前の女性に対してはまだ取り繕っているところがあるため穏やかで優しいのですが、交際スタート後や入籍後に豹変する傾向があります。女性はそれを見抜いています。よって、女性は店員さんに対して横柄な態度をとる男性を嫌います。
◆その4：食事中のマナーが悪い
食事中にスマートフォンを頻繁にチェックする、音を立てて食事をする、クチャクチャ食べをするなど、マナー違反は当然「幻滅」対象です。
食事中に限らず、デート中はスマートフォンのチェックは極力減らした方が良いでしょう。また、音を立てず食事をすること、口を開けたまま咀嚼しないことなどを心がけましょう。
食事中の女性の口元をジーっと見る方がいますが、これも気持ち悪いのでよしましょう。
◆その5：話題の選択を間違える
話題の選択を間違えてはいけません。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
春ですね。春といえば、出会いの季節です。初めてのデートに挑む男性も多いのでは。初デートで失敗してしまうと、次のステージへ進めないことがほとんどです。読者の皆さんには失敗してほしくない……。
そんなわけで、今回は「デート中の男性に幻滅する瞬間8選」をテーマに選びました。
SNS等では「初デートでサイゼリヤはありか、なしか」「割り勘はありか、なしか」論争が、いまなおホットな話題として度々取り上げられていますが、あまりにも低次元なトピックだと感じるので、今回はあえてふれません。
初デートでサイゼリヤも割り勘も言わずもがな「なし」ですし、そのような男性にいまだかつて出会ったことがありません。本当にいるんでしょうか。
なにはともあれ、さっそく解説します。
◆その1：集合時間が早すぎる
初デートの長さは3時間から6時間程度が適切であると言われています。早朝集合など、極端に集合時間が早いと、デート時間が長くなってしまいますよね。お互いに気を遣いあう段階での長時間のデートは、楽しさよりも疲労感やストレスが勝ってしまうことも。
ランチデートならお昼の12時から13時、ディナーデートなら18時から19時を集合時間の目安にすると良いでしょう。
ちなみに、初デートなのに「1泊2日」のスケジュールを提案したおじさんは、デートそのものがキャンセルになっただけでなく、ちゃんとフラれていました。
◆その2：約束の時間より早く到着しすぎる
張り切りすぎてしまったのか、約束の集合時間よりも1時間も2時間も早く到着する人がいます。到着しているだけなら良いのですが、「もうついているよ」と相手に連絡までしてしまうと最悪です。
連絡を受けた相手は「もうついているの？！」「急げってこと？」とプレッシャーを感じますよね。
私は「もうついているよ」と連絡を受けて、約束の集合時間の40分も早く指定された場所に駆けつけたのに「遅いよ」と言われたことがあります。踏みつぶしてやろうかと思いました。
◆その3：店員さんに対して横柄な態度をとる
店員さんに対して横柄な男性がいます。普段は温厚でも、自身がゲスト、つまり優位な立場になった途端、店員さんに理不尽な欲求をしたり、声を荒げたりするような男性です。
このような男性は交際前の女性に対してはまだ取り繕っているところがあるため穏やかで優しいのですが、交際スタート後や入籍後に豹変する傾向があります。女性はそれを見抜いています。よって、女性は店員さんに対して横柄な態度をとる男性を嫌います。
◆その4：食事中のマナーが悪い
食事中にスマートフォンを頻繁にチェックする、音を立てて食事をする、クチャクチャ食べをするなど、マナー違反は当然「幻滅」対象です。
食事中に限らず、デート中はスマートフォンのチェックは極力減らした方が良いでしょう。また、音を立てず食事をすること、口を開けたまま咀嚼しないことなどを心がけましょう。
食事中の女性の口元をジーっと見る方がいますが、これも気持ち悪いのでよしましょう。
◆その5：話題の選択を間違える
話題の選択を間違えてはいけません。