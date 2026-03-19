TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜午後10時）に出演。学生時代のアルバイトについて語った。

この日はパーソナリティーの佐倉が花粉症による声帯炎のため、女優で文筆家、電線愛好家の石山蓮華が代打出演。アシスタントとして安住アナも出演した。

石山は同局ラジオ「こねくと」でパーソナリティーを務めており、「安住さんはTBSラジオの大先輩でありながら、その前にもう一つ大先輩として後を継いでいるというとあれなんですけど…」と切り出すと、デニーズ西浦和店でアルバイトをしていたことを公言する安住に対し「私も実は、高校生の時にデニーズ西浦和店でアルバイトしてたんです」と明かした。

「デニーズ西浦和店で名をはせたウエイター」を自負する安住アナは「ええ〜！！アルバイト先一緒なの！？うれしいなあ」と驚きつつ喜ぶと、続けて当時のバイト生活について「当時私たちの世代って、学生がありあまってたんだよね」と回想。「アルバイト先も見つけるのが大変だったのよ。だからいいように使われてて。主婦のバイトの人たちが入らない時間に、本当に店長の裁量で夜だったり昼だったり、土曜日だったり日曜日だったり。『シフト気に入らないんだったらやめてください』みたいな感じだったから。本当に滅私奉公。よく働いた」と笑っていた。