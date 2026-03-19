犬がお散歩から帰りたくないと言っているサイン

1.その場から動かなくなる

犬がその場から動かなくなるのは、お散歩から帰りたくないと言っているサインです。

お散歩からの帰り道、自宅近くになると、犬がその場から動かなくなってしまうことがあります。急にピタッと止まるので、中型犬以上であると、飼い主もつまずきそうになるのではないでしょうか。

急にピタッと止まった後、飼い主と目を合わそうとせず、「帰るよ！」の声も聞こえないフリをすることがあります。

グググッと踏ん張るため、無理にリードを引っ張ると、首輪やハーネスが抜けてしまったり、犬の首や気管に大きな負担がかかったりすることがあります。

気管が潰れると元に戻ることはなく、呼吸にも影響が出ます。お散歩から帰りたくなくてその場から動かなくなったときは、優しく対応するようにしましょう。

2.その場に伏せたり寝転がったりする

犬がその場に伏せたり寝転がったりするのは、お散歩から帰りたくないと言っているサインです。

お散歩から帰りたくない愛犬に飼い主が最も困る瞬間なのではないでしょうか。周りの目もありますし、「かわいい～」という声が聞こえるのは嬉しいのですが、恥ずかしさもありますよね。

「まだ帰りたくない！」「まだお散歩していたい！」という気持ちが強くあらわれている行動です。

起こそうとしてもダメなときは、「帰るよ！」ではなく「よしっ！」と声をかけてみてください。スクッと立ち上がって歩き出してくれることがあります。

3.違う方向にグイグイと引っ張る

犬が違う方向にグイグイと引っ張るのは、お散歩から帰りたくないと言っているサインです。

自宅とは反対の方向にグイグイと引っ張ったり、お散歩コースではない方向へグイグイと引っ張ったりすることがあります。

公園で遊んだ帰りでは、出入口の方向へ行きたがらなかったり、ドッグランで遊んでいる最中では、飼い主から逃げ回ったりすることもあるのではないでしょうか。

とくに公園やドッグランでは、まだ他の犬が楽しんでいるため、「自分ももっと遊びたいんだ！」と、強く主張することがあります。

4.歩くスピードが急激に落ちる

歩くスピードが急激に落ちるのは、犬がお散歩から帰りたくないと言っているサインです。

さっきまで飼い主より少し先を歩いていた犬が、飼い主と並んで歩くようになったり、飼い主より少し後ろを歩くようになったりすることがあります。

いわゆる「足取りが重くなる」といった感じでしょうか。「まだ帰りたくないな…」「もっとお散歩したいのにな…」というガッカリした気持ちが込められているのではないでしょうか。

「もう少し歩く？」と声をかけると、また急に歩くスピードが上がり、嬉しそうな軽い足取りが可愛いですので、ぜひ声をかけてみてくださいね。

愛犬がお散歩から帰りたがらないときの対処法

お散歩コースを変えてみる

普段からお散歩から帰りたがらない愛犬には、お散歩コースを変えてみましょう。

環境の変化を楽しむことができる犬なのであれば、極端に変えてみてもよいですし、慣れない道を怖がる犬なのであれば、ほんの少し変えるだけでも大丈夫です。

いつもの曲がり角よりひとつ手前もしくはひとつ先を曲がってみましょう。これだけでも景色やニオイが変わり、犬もワクワクとした楽しい気持ちになります。

いつものお散歩コースを逆から回る

時間や距離を変えることができない場合には、いつものお散歩コースを逆から回ってみましょう。

いつものコース、いつもの景色、いつものニオイなのに、雰囲気が変わって見えます。極端な変化がないので、犬のストレスにもなりにくいでしょう。

まとめ

犬がお散歩から帰りたくないと言っているサインを4つ解説しました。

その場から動かなくなる その場に伏せたり寝転がったりする 違う方向にグイグイと引っ張る 歩くスピードが急激に落ちる

我が家の愛犬もお散歩が大好きな中型犬で、1回50分は歩かないと満足してくれません。雨の日、暑い日、寒い日は、飼い主のみなさんも大変ですよね。

ちょっと早歩きをしてみると、運動強度も上がるため、コースや時間、距離はいつも通りでも、満足してもらいやすくなるので、ぜひ試してみてくださいね。