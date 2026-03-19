北海道弟子屈町の川湯中学校で３月１９日朝、クマの足跡が見つかりました。



足跡の大きさからクマは成獣とみられていて、学校周辺では警戒が続いています。



クマの足跡が見つかったのは、道東・弟子屈町にある川湯中学校のグラウンドです。



（弟子屈町立川湯中学校 松永達郎校長）「けさ見た時に、ん？ってなって。これはおかしいということで」



午前７時半すぎ、学校の職員から「グラウンド内にクマみたいな足跡がある」と警察に通報がありました。

役場によりますと、クマの足跡は幅１４センチほどで、成獣のクマのものとみられていて、足跡は異なる方向に続いているものや古いものがあることから、中学校付近に繰り返し出没しているとみられています。



（弟子屈町立川湯中学校 松永達郎校長）「子どもたちもいますし、そこに先生の住宅もあるのですごく怖いなって思います」



近くには川があり、クマが水を飲みに来ている可能性もあるということです。



（迎えに来た保護者）「あと２日くらい学校があるので心配ですよね」



学校は保護者に車での送り迎えをお願いするなどして警戒を続けています。