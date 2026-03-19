北広島市のFビレッジで建設が進むタワーマンションの名称や完成予想図が、３月１９日にお披露目されました。



ＪＲの新駅近くにできる予定で、ボールパークを起点に更にマチが活気づきそうです。



（エスコン北海道支店 加藤嘉朗支店長）「エスコンフィールドタワーという名前に決定しています。地上３５階建て、総戸数５０８戸というタワー型のレジデンスでございます」





１９日、北広島市のFビレッジで建設中のタワーマンションの概要が発表されました。（阿部記者）「エスコンフィールドのすぐ隣ではタワーマンションの建設が始まっていて、着々と工事が進んでいます」

２０２８年に完成予定の「エスコンフィールドタワー」は、地上３５階建てで、高さはおよそ１３０メートル。



FビレッジにできるＪＲの新駅そばに建設され、総戸数は５０８戸を予定しています。



１ＬＤＫはおよそ４２００万円から販売され、最上階の２３８平方メートルほどの部屋はおよそ５億円ということです。



マンションには住居スペース以外にも、ジムやゲストルーム、サウナ付きスパなども併設され、さらに契約者にはエスコンフィールドへの２年間の無料入場券がもらえるということです。



「エスコンフィールドタワー」は２０２６年７月上旬からモデルルームが公開される予定で、今後ますますFビレッジが賑わいを見せそうです。