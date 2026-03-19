中井亜美の“もぐもぐタイム”が「永遠に見ていられる」　五輪期間中の食事で「何個食べてもOK」だったものとは

中井亜美のもぐもぐタイムに続々と反響が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が、在校する勇志国際高校千葉学習センターの公式インスタグラムによるインタビュー動画に出演。

【動画】「隅から隅まで可愛らしい」中井亜美の“もぐもぐタイム”をチェック

インスタには「オリンピアンのお昼ご飯」と記され、「今回は、お母様手作りのお弁当を頬張る、至福の『もぐもぐタイム』」として、昼ご飯を食べる中井を直撃する動画を公開した。

その動画内のインタビューでは、オリンピック期間中の食事について問われ、「餃子丼」がおかわり自由で「何個食べてもOK」だったと明かすと、食事後はおにぎりを包んでいたラップを丁寧にたたんでいた。

この動画を見たファンからは「ぜ〜んぶ！！隅から隅まで可愛らしい こんな女の子滅多におらんよ」「演技だけでなく、私生活も可愛いね」「亜美さん可愛すぎ！几帳面ですね！」「礼儀正しいところも素晴らしい」「お米大切にしてるね」「お弁当を食べている姿も可愛いですね」「可愛くて永遠に見ていられる」と、続々と反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]